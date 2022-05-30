【國務院出招】買車減稅600億！ 大行拆解政策利好 捉受惠股

與市場熱度極高的新能源車相比，傳統車股的表現保持黯淡，股價與銷情一樣停止增加。不過上周板塊被國務院相中，肩負刺激消費的重任，並事隔多年重獲大型刺激政策。參考過去刺激車市的經驗，雖然投資者宜對政策的實際作用持保守態度，但跌得低殘的本土汽車股將可迎來一次反攻，可視作短炒機會或坐艇者逃生門。

國務院總理李克強5月23日主持召開國務院常務會議，進一步部署穩經濟一攬子措施，努力推動經濟回歸正常軌道確保運行在合理區間。放寬汽車限購，階段性減徵部分乘用車購置稅600億元（人民幣‧下同）。市場普遍參考2009、2015年前兩次減徵汽車購置稅的做法，即第一年將稅率由10%減半至5%，第二年回升至7.5%，第三年回歸原點。另外，不少大行也料今次減稅同樣會針對引擎容量1.6升或以下的小排量汽車，一來能增加的量較多，二來資助中低端家庭買車符合「共同富裕」的國家方針。

參考歷史，內地的汽車補貼政策對車市的提振作用有着明顯的遞減。第一次減稅的確有效，2009至2010年乘用車批發銷量按年增速分別為53%、33%；但第二次減稅時，2016至2017年乘用車批發銷量按年增速僅得為16%、2%。摩根士丹利料在更艱難的宏觀環境下，今次購置稅減免的效果將不及以往，但市場希望參與接下來長三角地區復工所帶動的股市反彈，並渴求利好消息。

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