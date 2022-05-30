小注博科網股見底轉勢 名家專區 2022/05/30 分享： 分享： 科網股迎來了一些好消息，數隻重磅科網企業公布超預期的業績，令市場對科網股的前途，有重新評估的可能。 科網股終於迎來第一個好消息，網易（09999）及其子公司雲音樂（09899），還有阿里巴巴（09988 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 曾淵滄 大學教授 欄名 : 曾淵滄專欄 最新專欄文章 波動市 留意大手回購股 2022/05/23 波動市 留意大手回購股 恒指轉勢或要靠中央出手托市 2022/05/16 恒指轉勢或要靠中央出手托市 大市短綫難操作 收集值得憧憬板塊 2022/05/10 大市短綫難操作 收集值得憧憬板塊 中概股現階段撈底賭味重 2022/05/03 中概股現階段撈底賭味重 中資股受壓 本地股成避難所 2022/04/25 中資股受壓 本地股成避難所 滙豐控股（00005） 渣打集團（02888） 中銀香港（02388） 阿里巴巴－SW（09988） 百度集團—SW（09888） 加息 業績公布 雲音樂（09899） 網易－S（09999） 銀行