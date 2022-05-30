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小注博科網股見底轉勢

名家專區 2022/05/30

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科網股迎來了一些好消息，數隻重磅科網企業公布超預期的業績，令市場對科網股的前途，有重新評估的可能。

科網股終於迎來第一個好消息，網易（09999）及其子公司雲音樂（09899），還有阿里巴巴（09988

...

撰文 : 曾淵滄 大學教授

欄名 : 曾淵滄專欄

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