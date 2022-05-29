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幾項數據 判斷猴痘是否值得恐慌

國際 22:34 2022/05/29

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新冠病毒疫情肆虐導致舉世聞疫色變，近期在歐美蔓延的猴痘（monkeypox），受到廣泛關注，多個國家都相當緊張．要求患者以至接觸者隔離21日，接觸者要接種疫苗，這類措施難免令人聯想起防範新冠病毒的措施，繼而擔心新冠病毒式疫情大爆發重現。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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