幾項數據 判斷猴痘是否值得恐慌

新冠病毒疫情肆虐導致舉世聞疫色變，近期在歐美蔓延的猴痘（monkeypox），受到廣泛關注，多個國家都相當緊張．要求患者以至接觸者隔離21日，接觸者要接種疫苗，這類措施難免令人聯想起防範新冠病毒的措施，繼而擔心新冠病毒式疫情大爆發重現。

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