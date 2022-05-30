習李今料接見李家超 指明港未來路向 名家專區 2022/05/30 分享： 分享： 國家主席習近平和總理李克強今天料接見候任特首李家超，熟悉中方消息表示，中央領導人料趁確認李家超的任命，表明對香港未來5年的期望及路向。 李家超和太太上周五早上出發赴京，因疫情關係，他此行是全程閉環式管理 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 邱騰華出席APEC 「成功爭取」港人遊東瀛 2022/05/27 邱騰華出席APEC 「成功爭取」港人遊東瀛 有政戲 - 李家超忙組班 過程曾「食檸檬」 2022/05/26 李家超忙組班 過程曾「食檸檬」 有政戲 - 文體旅局長人選 霍啟剛大熱？ 2022/05/25 文體旅局長人選 霍啟剛大熱？ 有政戲 - 港府研閉環管理 迎領導人七一來港？ 2022/05/24 港府研閉環管理 迎領導人七一來港？ 有政戲 - 政務司長熱門 鄧炳強罕大談跨局政策 2022/05/23 政務司長熱門 鄧炳強罕大談跨局政策 李家超 習近平 李克強 任命 政治 財政司