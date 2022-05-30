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習李今料接見李家超 指明港未來路向

名家專區 2022/05/30

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國家主席習近平和總理李克強今天料接見候任特首李家超，熟悉中方消息表示，中央領導人料趁確認李家超的任命，表明對香港未來5年的期望及路向。

李家超和太太上周五早上出發赴京，因疫情關係，他此行是全程閉環式管理

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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