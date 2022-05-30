內地科網企調整 快速增長近尾聲 名家專區 2022/05/30 分享： 分享： 內地去年出台一系列針對互聯網行業的監管，令整個行業生態出現大轉變。互聯網公司紛紛暫緩擴張步伐，以節衣縮食為經營理念，控制內部成本以「過冬」及尋求轉型。多間互聯網巨頭陸續傳出裁員消息，近一段時間更指多間 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 梁安琪 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 美經濟倘衰退 馬斯克「讚好」 2022/05/28 美經濟倘衰退 馬斯克「讚好」 交易講場 - 出大招救經濟 2022/05/27 出大招救經濟 交易講場 - 傳統股強勢啓示 2022/05/26 傳統股強勢啓示 交易講場 - 新能源車 VS 燃油車 2022/05/25 新能源車 VS 燃油車 交易講場 - 藍籌新貴值得買？ 2022/05/24 藍籌新貴值得買？ 中國 經濟 行業 騰訊 阿里巴巴 微博 騰訊控股（00700） 京東集團—SW（09618） 嗶哩嗶哩—SW（09626） 微博－SW（09898）