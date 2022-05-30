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內地科網企調整 快速增長近尾聲

名家專區 2022/05/30

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內地去年出台一系列針對互聯網行業的監管，令整個行業生態出現大轉變。互聯網公司紛紛暫緩擴張步伐，以節衣縮食為經營理念，控制內部成本以「過冬」及尋求轉型。多間互聯網巨頭陸續傳出裁員消息，近一段時間更指多間

...

撰文 : 梁安琪

欄名 : 交易講場

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