【流量見頂】阿里巴巴美團需要修練內功（第三版）

阿里巴巴 （09988） 上周交了2022財年四季度成績單，主席兼首席執行官張勇在隨後的電話會議說了一段耐人尋味的話，首先他提到大環境，中國互聯網都在選擇高品質發展。言外之意，是市場已從增量轉為存量，野蠻生長已成過去；第二，阿里巴巴高品質發展戰略已經清晰：服務好高品質消費者群體，持續建設高品質的數位商業基礎設施，通過高品質科技創新開發雲計算的廣闊潛力。

張勇說的，其實其他互聯網公司也是面對同樣的情況：流量見頂。下半場可以做的，無非就是修練內功，「選擇高品質發展」。

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