【經濟展望】光銀國際林樵基料人民幣已見底

人民幣滙價近月持續向下，人民幣兌美元更一度低見6.8水平。光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基在接受《投資理財周刊》訪問時表示，人民幣或已見底，料年底前或重回6.45水平。

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林樵基認為，接下來1到2個月人民幣滙價都會波動，在現水平可能上落1個百份都不足為奇。由於中國有很多刺激經濟政策出台，下半年經濟增長將會相當標青，而基本面改善亦會支持人民幣滙價，「離岸人民幣好受政府政策、疫情或經濟前景影響，預計人民幣年底前或能重回6.45至6.5元水平。」

國家統計局公布，內地4月居民消費價格指數（CPI）按年升2.1%，高於預期，但扣除食品及能源價格的核心CPI則按年升0.9%，較3月放緩。林樵基指，今年通脹相信會維持在2至2.5%水平，內地仍有能力控制食品價格及油價，而其他像租金仍比較低，因此能給予人民銀行在貨幣政策上很大的空間。

今年內地多地爆發疫情，當中上海尤為嚴重，連帶作為經濟增長推動力之一的房地產行業持續疲弱，今年首4個月房地產開發投資按年下降2.7%，近2年來首次出現負增長。林樵基表示，上海的情況影響整個供應鏈及需求消費，要提高投資者及買樓人士的信心，最少要先穩定失業率及控制疫情，以改善整體經濟環境及氣氛，從而推動人們去買樓，又指現時幾項針對買樓的政策已足夠放鬆。他相信，內地經濟環境五月份會慢慢回復，六月會更穩定，第三季會更好。

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