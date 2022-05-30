【潛在機會】新輪購置稅減免政策將出台 汽車業全速踩油發力

自疫情爆發以來，對汽車業供需開始受到衝擊下，中央陸續推出利好國策落地，冀改善汽車消費環境，而第三輪消費政策傾向新能源車，汽車業潛在增長機會。

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專訪兩大國策名家 部署穩經濟大盤主題【下一頁】

近日國務院常務會議提出的6方面33項措施，其中包括階段性減徵部分乘用車購置稅600億元人民幣。華泰證券認為新一輪購置稅減免政策細則即將出台。中國汽車滲透率的區域分布不均衡（見圖一），下沉市場較為廣闊。如政策刺激與市場需求相結合，將有望提振汽車行業銷量，並對汽車板塊走勢提供支撐。

此外，該行將全國31個省市的千人汽車保有量，與人均可支配收入做擬合。下圖二說明人均汽車保有量與可支配收入較低的省份數量較多，下沉市場的汽車消費潛力較大，該認為在下沉市場中，鼓勵汽車消費的政策在一定程度上可以起到拉動消費的作用。

混動車空間廣闊

長遠而言，民營品牌中混動車替代合資燃油車空間巨大。平安證券料2025年混動車銷量有望達到千萬台規模，年複合增速超過70%。

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