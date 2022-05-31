  • 30°C
香港時間 : 2022531日 (週二) 12:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【車策追蹤】購置稅減 傳統車 混能車 新能源車再比肩（附各新車款及價目表）

研究報告 10:43 2022/05/31

分享：

分享：

自疫情爆發以來，對汽車業供需開始受到衝擊下，中央陸續推出利好國策落地，冀改善汽車消費環境，而第三輪消費政策傾向新能源車，汽車業潛在增長機會。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

專訪兩大國策名家 部署穩經濟大盤主題【下一頁

近日國務院常務會議提出的6方面33項措施，其中包括階段性減徵部分乘用車購置稅600億元人民幣。華泰證券認為新一輪購置稅減免政策細則即將出台。中國汽車滲透率的區域分布不均衡（見圖二），下沉市場較為廣闊。如政策刺激與市場需求相結合，將有望提振汽車行業銷量，並對汽車板塊走勢提供支撐。

此外，該行將全國31個省市的千人汽車保有量，與人均可支配收入做擬合。上圖三說明人均汽車保有量與可支配收入較低的省份數量較多，下沉市場的汽車消費潛力較大，該行認為在下沉市場中，鼓勵汽車消費的政策在一定程度上可以起到拉動消費的作用。

混動車空間廣闊

長遠而言，民營品牌中混動車替代合資燃油車空間巨大。平安證券料2025年混動車銷量有望達到千萬台規模，年複合增速超過70%。

----

（第二版更新於16：52）

有關民營品牌2022年款系列產品及新車款，詳按下組圖：

    點擊圖片放大
    +10
    +9

以下為比亞迪 （01211） 、長城汽車 （02333） 、吉利汽車 （00175） 4月汽車銷售量總覽：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

（第三版更新於18：35）

彭博綜合券商預測長城汽車 （02333） 、吉利汽車 （00175） 、小鵬汽車 （09868）
及理想汽車 （02015） 的平均目標價、2022年及2023年每股盈利增長預測，詳見下圖；

    點擊圖片放大

以下是彭博綜合券商預測潛在漲幅（長城汽車），請點擊下圖：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

至於吉利汽車 （00175） 、小鵬汽車 （09868） 潛在漲幅....

欲看詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

新書登場：繼2022年收息全攻略的三冊電子書後（訂戶可按此登入），2022年《10大熱門股》深度分析（上冊）已登場，先睹為快的朋友可按此瀏覽

★★★未成為hket訂戶的朋友，不妨把握我們推出的10元訂閱優惠，除了可瀏覽電子書系列，還可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版！名額有限，先到先得，請火速行動！★★★

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

相關文章

【穩經濟大盤】推動經濟回正軌 留意3方面寬鬆措施
2022/05/28
【穩經濟大盤】推動經濟回正軌 留意3方面寬鬆措施
【消費券+保就業】港零售有望復甦 捉最值博受惠股（第三版）
2022/05/30
【消費券+保就業】港零售有望復甦 捉最值博受惠股（第三版）
【國務院出招】買車減稅600億！ 大行拆解政策利好 捉受惠股
2022/05/30
【國務院出招】買車減稅600億！ 大行拆解政策利好 捉受惠股
【流量見頂】阿里巴巴美團需要修練內功（第三版）
2022/05/30
【流量見頂】阿里巴巴美團需要修練內功（第三版）

你可能感興趣

【穩經濟大盤】推動經濟回正軌 留意3方面寬鬆措施
12:44 2022/05/28
【穩經濟大盤】推動經濟回正軌 留意3方面寬鬆措施
【消費券+保就業】港零售有望復甦 捉最值博受惠股（第三版）
20:16 2022/05/30
【消費券+保就業】港零售有望復甦 捉最值博受惠股（第三版）
【國務院出招】買車減稅600億！ 大行拆解政策利好 捉受惠股
16:47 2022/05/30
【國務院出招】買車減稅600億！ 大行拆解政策利好 捉受惠股

最新專欄文章

【車股分析】新能源車第二季投資概要（不斷更新）
今日
【車股分析】新能源車第二季投資概要（不斷更新）
【消費券+保就業】港零售有望復甦 捉最值博受惠股（第三版）
2022/05/30
【消費券+保就業】港零售有望復甦 捉最值博受惠股（第三版）
【國務院出招】買車減稅600億！ 大行拆解政策利好 捉受惠股
2022/05/30
【國務院出招】買車減稅600億！ 大行拆解政策利好 捉受惠股
【內房前瞻】下半年內房銷售迎「蜜月期」？板塊估值有望修復（第四版）
2022/05/28
【內房前瞻】下半年內房銷售迎「蜜月期」？板塊估值有望修復（第四版）
【中國智造】比亞迪技術又升級 瑞信：新車與特斯拉競爭
2022/05/26
【中國智造】比亞迪技術又升級 瑞信：新車與特斯拉競爭
市場動向 中國市場 新能源 汽車 財政政策 板塊 品牌 中國 行業 汽車股

上一篇文章

【車股分析】新能源車第二季投資概要（不斷更新）

下一篇文章

【消費券+保就業】港零售有望復甦 捉最值博受惠股（第三版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版