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【中國經濟】6月保衛大盤 消費短板仍短

中國 08:00 2022/05/31

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「穩住經濟大盤」會議之後各地聞風而動，北京上海快速從防疫切換至拼經濟模式，多省也紛紛出台地方版的穩增長一攬子措施。大盤保衛戰成效幾何，6月將初見分曉。

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