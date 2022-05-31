【中國經濟】6月保衛大盤 消費短板仍短 中國 08:00 2022/05/31 分享： 分享： 「穩住經濟大盤」會議之後各地聞風而動，北京上海快速從防疫切換至拼經濟模式，多省也紛紛出台地方版的穩增長一攬子措施。大盤保衛戰成效幾何，6月將初見分曉。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 上海出招救經濟 四大板塊措施針對哪些方面？ 2022/05/29 上海出招救經濟 四大板塊措施針對哪些方面？ 「關在家沒消費」內地經濟學家1個月僅碌卡11.4元 引銀行詢問 2022/05/23 「關在家沒消費」內地經濟學家1個月僅碌卡11.4元 引銀行詢問 深圳促消費30條措施發佈 補貼新能源車、家電及電子產品等 2022/05/26 深圳促消費30條措施發佈 補貼新能源車、家電及電子產品等 發改委召開專家座談會：更大力度促進消費恢復 穩就業市場 2022/05/30 發改委召開專家座談會：更大力度促進消費恢復 穩就業市場 你可能感興趣 上海出招救經濟 四大板塊措施針對哪些方面？ 19:35 2022/05/29 上海出招救經濟 四大板塊措施針對哪些方面？ 「關在家沒消費」內地經濟學家1個月僅碌卡11.4元 引銀行詢問 17:45 2022/05/23 「關在家沒消費」內地經濟學家1個月僅碌卡11.4元 引銀行詢問 深圳促消費30條措施發佈 補貼新能源車、家電及電子產品等 12:43 2022/05/26 深圳促消費30條措施發佈 補貼新能源車、家電及電子產品等 防疫措施 經濟衰退 中國市場 財政政策 經濟數據表現 疫情 經濟 北京 上海 李克強