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恢復夜間娛樂 海倫司要「幫襯」

名家專區 2022/05/31

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中港兩地股市昨日上升，印證筆者上周指出國企指數在中央穩住經濟可以迎來升浪，下一目標是7780點。至於內地振興經濟有助恢復夜間娛樂消費，海倫司（09869）今年有望虧轉盈，尤其下沉市場發展空間大，會是增

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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市帳率 每股資產淨值 恒生中國企業指數 海倫司（09869） 九毛九（09922） 人民幣 板塊

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