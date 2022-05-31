恢復夜間娛樂 海倫司要「幫襯」 名家專區 2022/05/31 分享： 分享： 中港兩地股市昨日上升，印證筆者上周指出國企指數在中央穩住經濟可以迎來升浪，下一目標是7780點。至於內地振興經濟有助恢復夜間娛樂消費，海倫司（09869）今年有望虧轉盈，尤其下沉市場發展空間大，會是增 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【五月不窮】港股兩日過四關 恒指二萬二有望（第四版） 2022/05/30 【五月不窮】港股兩日過四關 恒指二萬二有望（第四版） 中字股實力談 - 吉利完成布局 今年恢復增長 2022/05/28 吉利完成布局 今年恢復增長 中字股實力談 - 【總理出招】政策齒輪啟動 反攻戰（第四版） 2022/05/27 【總理出招】政策齒輪啟動 反攻戰（第四版） 中字股實力談 - 中央穩經濟 國指迎升浪 2022/05/27 中央穩經濟 國指迎升浪 中字股實力談 - 【6招33式】阿爺要穩住經濟大盤 港股要搵受惠股（第四版） 2022/05/26 【6招33式】阿爺要穩住經濟大盤 港股要搵受惠股（第四版） 市帳率 每股資產淨值 恒生中國企業指數 海倫司（09869） 九毛九（09922） 人民幣 板塊