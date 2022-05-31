恢復夜間娛樂 海倫司要「幫襯」

中港兩地股市昨日上升，印證筆者上周指出國企指數在中央穩住經濟可以迎來升浪，下一目標是7780點。至於內地振興經濟有助恢復夜間娛樂消費，海倫司（09869）今年有望虧轉盈，尤其下沉市場發展空間大，會是增

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