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信銀劉建民：風險資產重現投資價值

名家專區 2022/05/31

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新冠疫情反覆，近月情況雖然稍為改善，但伴隨的供應鏈問題仍然需要時間解決；俄烏戰爭持續，推升食品及能源價格；勞工市場暢旺，企業面對工資成本壓力，以上三大因素推高各項通脹指標。今年美國3月通脹按年升幅達

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撰文 : 劉建民 中信銀行（國際）個人及商務銀行業務財富管理執行副總經理兼投資主管

欄名 : 名家觀點

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