信銀劉建民：風險資產重現投資價值 名家專區 2022/05/31 分享： 分享： 新冠疫情反覆，近月情況雖然稍為改善，但伴隨的供應鏈問題仍然需要時間解決；俄烏戰爭持續，推升食品及能源價格；勞工市場暢旺，企業面對工資成本壓力，以上三大因素推高各項通脹指標。今年美國3月通脹按年升幅達 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉建民 中信銀行（國際）個人及商務銀行業務財富管理執行副總經理兼投資主管 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 安本文慶生：ESG亞股跌至吸引水平 2022/05/27 安本文慶生：ESG亞股跌至吸引水平 專訪 - 摩根資管許長泰：跌市尾聲 分段入貨 2022/05/26 摩根資管許長泰：跌市尾聲 分段入貨 瑞士百達：加強防禦 對抗通脹 2022/05/25 瑞士百達：加強防禦 對抗通脹 法盛：訂閱經濟是未來消費模式 2022/05/24 法盛：訂閱經濟是未來消費模式 ESG投資 監管趨成熟 2022/05/20 ESG投資 監管趨成熟 疫情 美國 加息 板塊 美元