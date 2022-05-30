通脹現見頂迹象 美衰退陰霾未散 

市場敘事主題話變就變，還記得早前沃爾瑪（Walmart）等大型超市出業績，因通脹盈利受壓，令市場擔心滯脹，但到了上周，市場開始轉為注意減慢加息，而4月份的美國核心PCE物價指數亦配合，現見頂回落苗頭，帶動納指當日勁升3.3%。

...