通脹現見頂迹象 美衰退陰霾未散 國際 22:08 2022/05/30 分享： 分享： 市場敘事主題話變就變，還記得早前沃爾瑪（Walmart）等大型超市出業績，因通脹盈利受壓，令市場擔心滯脹，但到了上周，市場開始轉為注意減慢加息，而4月份的美國核心PCE物價指數亦配合，現見頂回落苗頭，帶動納指當日勁升3.3%。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 幾項數據 判斷猴痘是否值得恐慌 2022/05/29 幾項數據 判斷猴痘是否值得恐慌 英迫油企為通脹埋單 恐好心做壞事 2022/05/26 英迫油企為通脹埋單 恐好心做壞事 烏戰要終結 割地唯一出路？ 2022/05/25 烏戰要終結 割地唯一出路？ 穩定幣爆煲 央行審視風險 2022/05/25 穩定幣爆煲 央行審視風險 美國擬推翻墮胎權 女性自主權與胎兒生命孰輕孰重？ 2022/05/27 美國擬推翻墮胎權 女性自主權與胎兒生命孰輕孰重？ 你可能感興趣 幾項數據 判斷猴痘是否值得恐慌 22:34 2022/05/29 幾項數據 判斷猴痘是否值得恐慌 英迫油企為通脹埋單 恐好心做壞事 21:44 2022/05/26 英迫油企為通脹埋單 恐好心做壞事 烏戰要終結 割地唯一出路？ 22:06 2022/05/25 烏戰要終結 割地唯一出路？ 最新專欄文章 國金札記 - 放下驚恐情緒 理性看待猴痘 今日 放下驚恐情緒 理性看待猴痘 幾項數據 判斷猴痘是否值得恐慌 2022/05/29 幾項數據 判斷猴痘是否值得恐慌 國金札記 - 英迫油企為通脹埋單 恐好心做壞事 2022/05/27 英迫油企為通脹埋單 恐好心做壞事 英迫油企為通脹埋單 恐好心做壞事 2022/05/26 英迫油企為通脹埋單 恐好心做壞事 國金札記 - 烏克蘭讓部分領土 結束戰爭唯一出路？ 2022/05/26 烏克蘭讓部分領土 結束戰爭唯一出路？ 經濟數據表現 經濟衰退 經濟 美股 美國 議息 失業 美國聯儲局 通脹 WalMart