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通脹現見頂迹象 美衰退陰霾未散

名家專區 2022/05/31

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市場敘事主題話變就變，還記得早前沃爾瑪（Walmart）等大型超市出業績，因通脹盈利受壓，令市場擔心滯脹。

但到了上周，市場開始轉為注意減慢加息，而4月份的美國核心個人消費開支（PCE）物價指數亦配合，

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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