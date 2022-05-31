通脹現見頂迹象 美衰退陰霾未散 名家專區 2022/05/31 分享： 分享： 市場敘事主題話變就變，還記得早前沃爾瑪（Walmart）等大型超市出業績，因通脹盈利受壓，令市場擔心滯脹。 但到了上周，市場開始轉為注意減慢加息，而4月份的美國核心個人消費開支（PCE）物價指數亦配合， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 通脹現見頂迹象 美衰退陰霾未散 2022/05/30 通脹現見頂迹象 美衰退陰霾未散 國金札記 - 放下驚恐情緒 理性看待猴痘 2022/05/30 放下驚恐情緒 理性看待猴痘 幾項數據 判斷猴痘是否值得恐慌 2022/05/29 幾項數據 判斷猴痘是否值得恐慌 國金札記 - 英迫油企為通脹埋單 恐好心做壞事 2022/05/27 英迫油企為通脹埋單 恐好心做壞事 英迫油企為通脹埋單 恐好心做壞事 2022/05/26 英迫油企為通脹埋單 恐好心做壞事 經濟 美國 美股 指數 行業 通脹 就業 加息 議息 經濟衰退