領導人講話 對港政策有何啟示？ 名家專區 2022/05/31 分享： 分享： 候任特首李家超上京接受任命，各方關注中央領導人趁此場合，北京對港未來5年的政策，有何重要方向性啟示？ 1.聚焦大局。國家主席習近平今次會見李家超，說話較5年前是「少而精」，熟悉中方消息人士表示，這反映中 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 習晤李家超 促長期堅持新選舉制度 今日 習晤李家超 促長期堅持新選舉制度 你可能感興趣 習晤李家超 促長期堅持新選舉制度 今日 01:00 習晤李家超 促長期堅持新選舉制度 最新專欄文章 有政戲 - 習李今料接見李家超 指明港未來路向 2022/05/30 習李今料接見李家超 指明港未來路向 有政戲 - 邱騰華出席APEC 「成功爭取」港人遊東瀛 2022/05/27 邱騰華出席APEC 「成功爭取」港人遊東瀛 有政戲 - 李家超忙組班 過程曾「食檸檬」 2022/05/26 李家超忙組班 過程曾「食檸檬」 有政戲 - 文體旅局長人選 霍啟剛大熱？ 2022/05/25 文體旅局長人選 霍啟剛大熱？ 有政戲 - 港府研閉環管理 迎領導人七一來港？ 2022/05/24 港府研閉環管理 迎領導人七一來港？ 政治 習近平 李克強 李家超 疫情 經濟 林鄭月娥 北京 立法會 保安局