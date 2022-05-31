領導人講話 對港政策有何啟示？

候任特首李家超上京接受任命，各方關注中央領導人趁此場合，北京對港未來5年的政策，有何重要方向性啟示？

1.聚焦大局。國家主席習近平今次會見李家超，說話較5年前是「少而精」，熟悉中方消息人士表示，這反映中

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