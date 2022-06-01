【熊市透視】縱觀年內波動市穩中部署

傳統觀點認為，股票與債券的價格走勢多數相反，但今年兩者的回報卻出乎意料齊齊下跌，打破傳統講法。除了傳統投資工具的跌幅驚人外，現時通脹高企削弱現金購買力，甚至是被視為抗通脹必備的加密貨幣亦下跌，對投資者而言，絕對是災難性的一年。見到投資組合有重大跌幅，心情難免忐忑不安，有些投資者可能出現以下行為：

減少以平均成本法投資的每月定額供款；

胡亂調倉，及交易；或

直接清倉離場。

專訪兩大國策名家 部署穩經濟大盤主題【下一頁】

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我們不建議投資者做上述各種行為，亦無須過分擔心。其實，熊市是一個正常現象，通常只維持一段時間，所以即使市場出現調整，投資者都應該在熊市中堅持按計劃做長線投資，這亦是有效投資關鍵之一！

近期波動市成因剖析

i） 通脹加劇處全球高位

現時，全球面臨2類型的通脹影響：

成本型通脹：供應減少，但價格持續上漲，因｢生產成本增加｣而衍生的通脹，尤其受俄烏戰爭、中國因疫情影響封城而導致的供應鏈中斷所致。

需求型通脹：尋求增加，而價格持續上漲，因｢經濟體的總需求增長高於總供應量｣而衍生的通脹，尤其出現於疫情後經濟復甦，全球消費需求正恢復的情況下。

ii.） 美聯儲開始加息

美國近期的通脹率已達至40年以來的最高位，美聯儲一直加緊抗通脹應對，並開始加息計劃。市場對美聯儲本週加息速度的期許，以及加息會否使全球最大經濟體陷入衰退的講法，促使近期波動市加快出現。

按美聯儲講話，加息週期於3月開始，並於5月初宣佈，自2000年以來，上半個百分點的利率增幅。市場預期，央行將於2022年餘下時間內積極加息，而聯邦基金利率目前正處於 0.75%到1%之間，預期市場定價會於年底升至約2.75%。

大市數據透視通脹加息

i.） 市場通脹高企，惟高位將持續

對於通脹加劇，市場似乎已認為，美國通脹將在2022年餘下時間從3月份的高位回落。之所以會出現這個看法，部分原因出於｢同比基數效應｣，另外，就是因疫情及俄烏戰爭加劇，導致供應鏈中斷而增加的商品價值也開始放緩，加上中國清零及封城政策降低了國內對工業金屬的需求，而引發對大宗商品價格可能轉折的樂觀情緒，進而令通脹放緩。

但事實上，我們預期，年底通脹將遠高於疫情前水平，原因在於目前的服務成本（如租金或交通）的穩步增長或會使整體物價指標維持較高水平，而市場新常態正逐漸演變成高通脹及高利率環境，遠高於20年間的利率環境。

ii.） 聯儲局加息非市場末日

一個經濟體的基準利率，是央行用來控制及引導國家經濟的關鍵政策工具，籍著提高利率來提高借貸成本，以減緩通脹、刺激支出及促進經濟增長。

不過，這不代表加息就是股市末日。分析聯儲局於過往10年間，每個加息週期中2次加息後，股票及債券市場都會出現以下情況：

加息1個月後，兩者於跌幅平均不到1%，趨於溫和。

加息1個年後，市場趨勢反彈，收益表現為正回報。

所以，即使市場再加息週期開始時波動較大，在波動市中做持續投資的投資者，長線回報都較客觀。

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