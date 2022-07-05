【星級名家】曾淵滄：拆解商湯暴瀉之謎（一文盡覽不斷更新）

一文盡覽星級名家曾淵滄對股市的看法：

曾淵滄：拆解商湯暴瀉之謎

商湯 （00020） 股價突然在禁售期滿的那一天急跌，是甚麼原因引發這一輪拋售，真的是大股東因禁售期滿而拋售嗎？

前一陣子，多家內房企業出了問題，股票停牌，連帶着他們手上正在興建的樓盤也面對巨大的繼續開工壓力.....

欲覽全文，請點擊：【下一頁】

--------

曾淵滄：三大發鈔行受惠加息

7月份美國聯儲局必然再加息，香港銀行體系結餘會進一步下跌，推動貸款利率上升、息差拉闊，對三大存款額高的發鈔銀行有利，擴大存款與貸款之間的息差......

欲覽全文，請點擊：【下一頁】

--------

曾淵滄：高息地產股仍值得考慮

美國聯儲局加息0.75厘，加息前，多隻地產股股價下跌，不過，估計加息不會打擊想買樓者的決定，買樓是二、三十年的大事，二、三十年中，利率會升會跌，因此，短期利率不該影響買樓者的決定。

一般上，多數人會認為加息會遏抑樓價，加息會使到想買樓的人放棄買樓，於是，在6月15日之前，香港多隻地產股股價下跌，投資者已提前看淡地產市道，多家地產商也在觀望6月15日的加息水平再做決定。

想買樓的人唯一考慮.....

欲覽全文，請點擊：【下一頁】

--------

曾淵滄：科網股可進一步增持

過去兩個星期，多隻科網股股價出現很明顯的升幅，幾乎可以說不是一般的反彈而是轉勢，的確可以考慮再增持。

實際上，至今為止，中央仍未正式表態，說已放寬管制科網企業，但是股價大幅回升應該是有「春江鴨」在買入。因此，我們可以更進一步的增持，逐步收集科網股，科網股從去年高位跌下來至今，盡管近日有不錯的升幅，但與當日的高位比較，仍然差得很遠，也因此.....

欲覽全文，請點擊：【下一頁】

--------

曾淵滄：領展長建 躺着收息的股份

剛剛公布業績的領展 （00823） 連續17年派息年年增加，是一流的收息股。不過，雖然派息年年上升，股價卻不可能只升不跌，投資者也必須有足夠的心理準備及長期投資的計劃。

兩年多的疫情並沒有使到領展收益下降，這也是領展與其他房託的不同之處......

欲覽全文，請點擊：【下一頁】

-------

曾淵滄：小注博科網股見底轉勢

科網股終於迎來第一個好消息，網易 （09999） 及其子公司雲音樂 （09899） ，還有阿里巴巴 （09988） 、百度 （09888） 的第一季度業績皆超預期。

回顧去年第一季度，中央出手整頓科網平台、反壟斷，至今足足一年有餘，現在是時候檢閱在中央整頓之後科網平台的表現，短期內市場會相對把焦點集中在這類股身上。

也許，現在可以比較樂觀的看待科網股，可以考慮小注賭一賭科網股見底轉勢，科網股是否......

欲覽全文，請點擊：【下一頁】

想知曾淵滄的投資心法？可點擊下圖。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

---------

曾淵滄：波動市 留意大手回購股

市況不佳，上市企業大手回購股份是有效托價的方法，不但可以托價，也協助推高大股東持股比率，一舉兩得。

當前，美股不斷地下跌，創今年新低，給港股帶來巨大的壓力。不過，中共政治局會議，副總埋劉鶴給市場發出中共中央會支持正面對衰退壓力的經濟，會支持平台經濟，這給壓力沉重的港股帶來一些憧憬。

欲覽全文，請點擊：【下一頁】

--------

曾淵滄：綠債收息好過公用股

首批綠色零售債券今日正式掛牌上市，綠色債券最新報99.85元，微跌0.15%。

資深股評人曾淵滄在接受《投資理財周刊》電話訪問時表示，「要視乎資金的來源，如果抽回來的綠債係借孖展買嘅，我會建議沽貨離場比較好；但如果無借孖展，係真金白銀買嘅，可以繼續保留，用作收息。」

欲覽全文，請點擊：【下一頁】

--------

曾淵滄：恒指轉勢或要靠中央出手托市

對加息的預測比股市指數更敏感的是，美國長期國債利率的升跌。利率升，這表示市場認為未來加息的幅度還會比目前的預測更高，利率下跌則是市場認為對未來加息預期的恐慌暫時已到頂峰。

不過，今年的情況比較特別，原因是石油價格不容易通過壓抑經濟而下跌，要真正讓石油價格下跌，經濟衰退要達到很嚴重的狀態，使到許多人失業、不上班、少用車，逼石油的需求下降，石油價格才可能下降。或者，必須有新的大型油田被發現........

欲覽全文，請點擊：【下一頁】

----------

新書登場：繼2022年收息全攻略的三冊電子書後（訂戶可按此登入 ），2022年《10大熱門股》深度分析（上冊）已登場，先睹為快的朋友可按此瀏覽。

★★★未成為hket訂戶的朋友，不妨把握我們推出的10元訂閱優惠，除了可瀏覽電子書系列，還可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版！名額有限，先到先得，請火速行動！★★★

...