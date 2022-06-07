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【星級名家】曾淵滄：躺着收息的股份（一文盡覽不斷更新）

財金猛人追蹤 17:40 2022/06/07

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一文盡覽星級名家曾淵滄對股市的看法：

曾淵滄：領展長建 躺着收息的股份

剛剛公布業績的領展 （00823） 連續17年派息年年增加，是一流的收息股。不過，雖然派息年年上升，股價卻不可能只升不跌，投資者也必須有足夠的心理準備及長期投資的計劃。

兩年多的疫情並沒有使到領展收益下降，這也是領展與其他房託的不同之處......

欲覽全文，請點擊：【下一頁

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曾淵滄：小注博科網股見底轉勢

科網股終於迎來第一個好消息，網易 （09999） 及其子公司雲音樂 （09899） ，還有阿里巴巴 （09988） 、百度 （09888） 的第一季度業績皆超預期。

回顧去年第一季度，中央出手整頓科網平台、反壟斷，至今足足一年有餘，現在是時候檢閱在中央整頓之後科網平台的表現，短期內市場會相對把焦點集中在這類股身上。

也許，現在可以比較樂觀的看待科網股，可以考慮小注賭一賭科網股見底轉勢，科網股是否......

欲覽全文，請點擊：【下一頁

想知曾淵滄的投資心法？可點擊下圖。

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曾淵滄：波動市 留意大手回購股

市況不佳，上市企業大手回購股份是有效托價的方法，不但可以托價，也協助推高大股東持股比率，一舉兩得。

當前，美股不斷地下跌，創今年新低，給港股帶來巨大的壓力。不過，中共政治局會議，副總埋劉鶴給市場發出中共中央會支持正面對衰退壓力的經濟，會支持平台經濟，這給壓力沉重的港股帶來一些憧憬。

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曾淵滄：綠債收息好過公用股

首批綠色零售債券今日正式掛牌上市，綠色債券最新報99.85元，微跌0.15%。

資深股評人曾淵滄在接受《投資理財周刊》電話訪問時表示，「要視乎資金的來源，如果抽回來的綠債係借孖展買嘅，我會建議沽貨離場比較好；但如果無借孖展，係真金白銀買嘅，可以繼續保留，用作收息。」

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曾淵滄：恒指轉勢或要靠中央出手托市

對加息的預測比股市指數更敏感的是，美國長期國債利率的升跌。利率升，這表示市場認為未來加息的幅度還會比目前的預測更高，利率下跌則是市場認為對未來加息預期的恐慌暫時已到頂峰。

不過，今年的情況比較特別，原因是石油價格不容易通過壓抑經濟而下跌，要真正讓石油價格下跌，經濟衰退要達到很嚴重的狀態，使到許多人失業、不上班、少用車，逼石油的需求下降，石油價格才可能下降。或者，必須有新的大型油田被發現........

欲覽全文，請點擊：【下一頁

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 名家看法

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