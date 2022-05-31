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【冠軍分析師】張憶東評美股 衰退熊市或在劫難逃

財金猛人追蹤 16:21 2022/05/31

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興業證券全球首席策略分析師張憶東發表研究報告，指出美股近期的調整時間和幅度已超過2018年第四季度，根據過往經驗，美股在「中期底」後有望迎來持續數月的「喘息期」，是次「中期底」更像「中期休息」而非「反轉底」，此輪美股衰退熊市可能在劫難逃。

專訪兩大國策名家 部署穩經濟大盤主題【下一頁

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張憶東表示，如果高通脹持續性超預期，聯儲壓通脹引發經濟階段性失速，美股中期將重演2018年四季度式下跌甚至更糟。而美股中期風險或將在5至7月集中釋放。

中期底已出現

美股的中期底或已出現，美股的主要指數已接近或超過熊市分界線。是次美股調整的時間和幅度已超過2018年四季度。張憶東指出：

  • 悲觀情緒充分釋放。AAII美國投資者的熊市情緒指標、美股看跌/看漲期權指標、全球風險溢價指數和VIX顯示當前市場負面情緒處於極端水平。
  • 美股殺估值的壓力短期有望緩和。基於聯儲中期利率路徑引導及通脹預期回落，美國長債利率上行壓力緩解，面對6、7月加息有望維持區間震盪。
  • 美股「殺盈利」短期有望緩和。季報期即將收尾，業績下調的衝擊減弱。

「喘息期」

參考歷史上持續時間長達一年以上的大熊市，當主要市場指數回調接近熊市分界線（幅度20%）左右，均有望迎來一段月度級別的修復期。滯脹時期1973年熊市初期（4個月修復期）、2000年互聯網泡沫破滅初期（2個月喘息期），2008年次貸危機美股熊市初期（1至2個月喘息期）。

張憶東指出，市場已經開始從一直悲觀而走向分化，有了樂觀的聲音。其次，局部供應鏈有緩解的跡象，通脹預期有所回落。未來數月美國經濟會走弱但不會迅速失速。

在劫難逃

張憶東表示今次「中期底」更像是「中場休息」而非「反轉底」，此輪美股衰退熊市可能在劫難逃。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 財金猛人追蹤

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