【加息更好賺？】基金經理點評 受惠加息程度最大板塊

美國自今年開始踏入加息周期，截至現時，美國聯邦基金利率為1%，當局早前透露，在之後兩次的議息會議上，加息幅度很大可能維持在0.5個基點，即至7月，聯邦基金利率將加至2%。

宏利投資管理大中華區股票部高級組合經理方君明在接受《投資理財周刊》專訪時表示，看好一些本地銀行股可以受惠加息周期展開。

聯儲局上次加息已經是2016年底，至2018年結束，如果這個時候不買銀行股，就要等下一輪加息周期。

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方君明續指，「理論上，在加息周期的中段，就是銀行股股價的高位，相信在聯邦基金利率未加到3厘之前，銀行股都仍然可以看好。」

以下是一些香港銀行股的估值與息率比較。

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他認為，如果銀行在管理資產質素方面做得好的話，在加息周期的受惠程度會較好。

「始終lockdown與否，銀行都可以繼續做生意、收利息，只是少了服務費收入，但利息收入佔比更大，加息是難得一見，銀行可以大幅受惠的時期。」

券商對銀行股的綜合目標價可點擊下圖查看。

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