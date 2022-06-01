【星級名家】任澤平歸納中國經濟十大規律（不斷更新）

前國務院智囊、 星級分析師任澤平說：「做投資、做企業、做事有沒有捷徑？如果有的話，就是掌握規律，按照規律辦事。」他結合長期以來的觀察、實踐以及國內外研究成果，概括出中國經濟的十大規律，下文為你一一剖析。

專訪兩大國策名家 部署穩經濟大盤主題【下一頁】

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第一：經濟增長模型取決三大要素

長期的經濟增長模型取決於資本、勞動和技術三大要素，這是世界各國興衰的第一性原理。中國經濟過去高速增長受益於三大紅利：改革開放紅利、全球化紅利和人口紅利。現在這三大要素和三大紅利的內涵均已發生變化，政策和戰略正在作出調整，推動中國經濟從高速增長轉向高質量發展。

第二：縣域競爭

地方GDP錦標賽引發縣域競爭，實現了政府和企業的激勵相容，各地區呈萬馬奔騰、你追我趕的勢頭。GDP增長快的地區，地方幹部升遷的快，因此地方政府大力招商引資，改善營商環境，積極為企業服務，政府和企業心往一塊想，勁往一起使。

第三：超前大規模基礎設施

基礎設施是典型的公共產品，具有強外部性，容易由於搭便車和公地悲劇現象導致供給不足進而製約經濟增長，因此當期由政府提供，長期再通過經濟增長和稅收增長受益。中國是超前大規模基礎設施建設的受益者，展現了舉國體制的優勢。

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