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【買定等賺】消費王者歸來  選白酒醫藥股（第二版）

研究報告 15:55 2022/06/01

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消費板塊是長期收益的王者，有着長期穩定的優秀表現。2022年，市場風格有望再度回歸消費，此板塊的相對估值或將再度擴張。迎接消費王者的歸來下，光大證券研究指首選方向是白酒、醫藥及其他業績確定性高的龍頭個股

一.歷史上，消費板塊有着長期穩定的優秀表現︰

2005年至今，消費板塊年化漲幅達到15.1%，食品飲料行業年化漲幅為21%，是表現最好的單一風格和行業。

此外，消費板塊的表現也十分穩定，2005年至今消費與非消費板塊的相對走勢整體呈現出不斷上行的趨勢，消費板塊出現調整的次數不多，調整幅度也不深。

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欄名 : 券商有路捉

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