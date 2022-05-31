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歐盟禁運俄油 未傷敵先傷己

國際 20:50 2022/05/31

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歐盟對俄羅斯的第六輪制裁有突破，經過多輪協商終有共識，惟制裁方案一如預期留有缺口，為顧及匈牙利等國的意見，歐盟只禁船運的石油，管道運輸不禁，3分1的俄油將繼續運往歐洲。

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撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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