歐盟禁運俄油 未傷敵先傷己 國際 20:50 2022/05/31 分享： 分享： 歐盟對俄羅斯的第六輪制裁有突破，經過多輪協商終有共識，惟制裁方案一如預期留有缺口，為顧及匈牙利等國的意見，歐盟只禁船運的石油，管道運輸不禁，3分1的俄油將繼續運往歐洲。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 國金札記 - 通脹現見頂迹象 美衰退陰霾未散 今日 通脹現見頂迹象 美衰退陰霾未散 國金札記 - 放下驚恐情緒 理性看待猴痘 2022/05/30 放下驚恐情緒 理性看待猴痘 國金札記 - 英迫油企為通脹埋單 恐好心做壞事 2022/05/27 英迫油企為通脹埋單 恐好心做壞事 國金札記 - 烏克蘭讓部分領土 結束戰爭唯一出路？ 2022/05/26 烏克蘭讓部分領土 結束戰爭唯一出路？ 國金札記 - 穩定幣爆煲 歐央審視風險 2022/05/25 穩定幣爆煲 歐央審視風險 經濟 政治 地緣政治 戰爭 石油 制裁 歐盟 烏克蘭 俄羅斯盧布 通脹