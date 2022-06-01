  • 27°C
香港時間 : 2022601日 (週三) 03:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

申洲走出谷底 今年重拾增長

名家專區 2022/06/01

分享：

分享：

港股連升三日，成功令5月「脫窮」，6月有望絕處逢「升」，國指可以迎來一波升浪，尤其上海復工復產復市代表內地經濟可以走出谷底。加上中央刺激消費政策，服裝需求有望上升，有望提振申洲國際（02313）訂單以

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

最新專欄文章

中字股實力談 - 【長尾之惑】港股5月脫窮成功 新升浪隨時來臨（第四版）
2022/05/31
【長尾之惑】港股5月脫窮成功 新升浪隨時來臨（第四版）
中字股實力談 - 恢復夜間娛樂 海倫司要「幫襯」
2022/05/31
恢復夜間娛樂 海倫司要「幫襯」
中字股實力談 - 【五月不窮】港股兩日過四關 恒指二萬二有望（第四版）
2022/05/30
【五月不窮】港股兩日過四關 恒指二萬二有望（第四版）
中字股實力談 - 吉利完成布局 今年恢復增長
2022/05/28
吉利完成布局 今年恢復增長
中字股實力談 - 【總理出招】政策齒輪啟動 反攻戰（第四版）
2022/05/27
【總理出招】政策齒輪啟動 反攻戰（第四版）
市盈率 市帳率 每股盈利 每股派息 每股資產淨值 體育用品股 疫情 中國 經濟 港股

上一篇文章

再發酵

下一篇文章

永達及中升 齊破下降軌
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版