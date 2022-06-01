申洲走出谷底 今年重拾增長 名家專區 2022/06/01 分享： 分享： 港股連升三日，成功令5月「脫窮」，6月有望絕處逢「升」，國指可以迎來一波升浪，尤其上海復工復產復市代表內地經濟可以走出谷底。加上中央刺激消費政策，服裝需求有望上升，有望提振申洲國際（02313）訂單以 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【長尾之惑】港股5月脫窮成功 新升浪隨時來臨（第四版） 2022/05/31 【長尾之惑】港股5月脫窮成功 新升浪隨時來臨（第四版） 中字股實力談 - 恢復夜間娛樂 海倫司要「幫襯」 2022/05/31 恢復夜間娛樂 海倫司要「幫襯」 中字股實力談 - 【五月不窮】港股兩日過四關 恒指二萬二有望（第四版） 2022/05/30 【五月不窮】港股兩日過四關 恒指二萬二有望（第四版） 中字股實力談 - 吉利完成布局 今年恢復增長 2022/05/28 吉利完成布局 今年恢復增長 中字股實力談 - 【總理出招】政策齒輪啟動 反攻戰（第四版） 2022/05/27 【總理出招】政策齒輪啟動 反攻戰（第四版） 市盈率 市帳率 每股盈利 每股派息 每股資產淨值 體育用品股 疫情 中國 經濟 港股