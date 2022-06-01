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富達McCaffery：氣候領域可能出現獨角獸

名家專區 2022/06/01

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淨零碳排轉型對世界與金融市場的未來至關重要，除了避免氣候變遷釀致巨災，也為確保能源供應安全，俄烏戰爭更凸顯後者的重要性。因此，不論在私募或公開市場，透過資金支持有助全球及時達成淨零碳排目標的新興科技，

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撰文 : Andrew McCaffery 富達國際全球首席投資總監

欄名 : 名家觀點

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