富達McCaffery：氣候領域可能出現獨角獸

淨零碳排轉型對世界與金融市場的未來至關重要，除了避免氣候變遷釀致巨災，也為確保能源供應安全，俄烏戰爭更凸顯後者的重要性。因此，不論在私募或公開市場，透過資金支持有助全球及時達成淨零碳排目標的新興科技，

...