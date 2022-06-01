富達McCaffery：氣候領域可能出現獨角獸 名家專區 2022/06/01 分享： 分享： 淨零碳排轉型對世界與金融市場的未來至關重要，除了避免氣候變遷釀致巨災，也為確保能源供應安全，俄烏戰爭更凸顯後者的重要性。因此，不論在私募或公開市場，透過資金支持有助全球及時達成淨零碳排目標的新興科技， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : Andrew McCaffery 富達國際全球首席投資總監 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 信銀劉建民：風險資產重現投資價值 2022/05/31 信銀劉建民：風險資產重現投資價值 安本文慶生：ESG亞股跌至吸引水平 2022/05/27 安本文慶生：ESG亞股跌至吸引水平 專訪 - 摩根資管許長泰：跌市尾聲 分段入貨 2022/05/26 摩根資管許長泰：跌市尾聲 分段入貨 瑞士百達：加強防禦 對抗通脹 2022/05/25 瑞士百達：加強防禦 對抗通脹 法盛：訂閱經濟是未來消費模式 2022/05/24 法盛：訂閱經濟是未來消費模式 基金 可持續發展 金融機構 聯合國 能源供應 可持續投資 美元