歐制裁俄效果不彰 反招通脹迫在眉睫

歐盟對俄羅斯的第6輪制裁有突破，經過多輪協商終有共識，惟制裁方案一如預期留有缺口，為顧及匈牙利等國的意見，歐盟只禁船運的石油，管道運輸不禁，三分之一的俄油將繼續運往歐洲。

歐盟希望分階段禁運俄油，及至年

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