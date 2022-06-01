中央對港系統人事變動 陸續有來 消息指張曉明 調任全國政協副秘書長 名家專區 2022/06/01 分享： 分享： 港人熟悉的港澳辦常務副主任張曉明，據知，已調到全國政協出任副秘書長，仍屬正部級。熟悉中方消息指，中央港澳工作系統，包括港澳辦和香港中聯辦，今年將陸續有重大人事變動，以配合新形勢。 多名資深建制派都表示， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 李家超：與內地通關 港要創有利條件 今日 李家超：與內地通關 港要創有利條件 你可能感興趣 李家超：與內地通關 港要創有利條件 今日 01:00 李家超：與內地通關 港要創有利條件 最新專欄文章 有政戲 - 領導人講話 對港政策有何啟示？ 2022/05/31 領導人講話 對港政策有何啟示？ 有政戲 - 習李今料接見李家超 指明港未來路向 2022/05/30 習李今料接見李家超 指明港未來路向 有政戲 - 邱騰華出席APEC 「成功爭取」港人遊東瀛 2022/05/27 邱騰華出席APEC 「成功爭取」港人遊東瀛 有政戲 - 李家超忙組班 過程曾「食檸檬」 2022/05/26 李家超忙組班 過程曾「食檸檬」 有政戲 - 文體旅局長人選 霍啟剛大熱？ 2022/05/25 文體旅局長人選 霍啟剛大熱？ 傅流螢 港區國安法 中聯辦 劉兆佳 夏寶龍 張曉明 政治 國務院港澳事務辦公室