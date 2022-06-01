港人熟悉的港澳辦常務副主任張曉明，據知，已調到全國政協出任副秘書長，仍屬正部級。熟悉中方消息指，中央港澳工作系統，包括港澳辦和香港中聯辦，今年將陸續有重大人事變動，以配合新形勢。

多名資深建制派都表示，

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