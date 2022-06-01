名錶抗通脹超高息吸引！ 名家專區 02:30 2022/06/01 分享： 分享： 上海準備全面結束封城及一系列舒困和挺經濟的措施出台之際，中港股市周二繼續回升，港股方面仍是由早前落後的科網股帶頭，內地股市則由內需股帶動，恒指上升接近三百點，升幅約1.4%，內地上證指數也升逾1%，深 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 疫情好轉業績多面看! 2022/05/31 疫情好轉業績多面看! 投資坐標 - 有盈有息的環保企業! 2022/05/27 有盈有息的環保企業! 投資坐標 - 股息逾十厘的恒指新貴! 2022/05/25 股息逾十厘的恒指新貴! 投資坐標 - 高估值績差易「彈散」! 2022/05/24 高估值績差易「彈散」! 投資坐標 - 純產油氣穩賺派高息! 2022/05/20 純產油氣穩賺派高息! A股 港股 東岳集團（00189） 東方表行（00398） 中國海洋石油（00883） 李寧（02331） 鷹美(國際)（02368） 華新手袋國際控股（02683） 股票 美元