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名錶抗通脹超高息吸引！

名家專區 02:30 2022/06/01

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上海準備全面結束封城及一系列舒困和挺經濟的措施出台之際，中港股市周二繼續回升，港股方面仍是由早前落後的科網股帶頭，內地股市則由內需股帶動，恒指上升接近三百點，升幅約1.4%，內地上證指數也升逾1%，深

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撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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