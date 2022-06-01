名錶抗通脹超高息吸引！

上海準備全面結束封城及一系列舒困和挺經濟的措施出台之際，中港股市周二繼續回升，港股方面仍是由早前落後的科網股帶頭，內地股市則由內需股帶動，恒指上升接近三百點，升幅約1.4%，內地上證指數也升逾1%，深

...