美股好淡爭持 宜觀望及保留資金

美聯儲局上周議息聲明，雖確認未來兩次各加0.5厘，但强調會靈活處理，似加放緩加息步伐，加上美元走軟、債券收益率下降等因素，有利股市，令美股上週出現顯著反彈。其中道指上周五收報33,212點，暫企穩120日均線上方，並逐漸向60日均線逼近，連破兩周高位； 標普500指數結束了逾十年來最長的單周連跌，漲2.47%，收4,158點； 納指升勢凌厲，漲6.8%，報12,131點。以周線計，三大指數以強勁勢頭6%的反彈，最長周線跌勢終於止步，令投資者舒了一口大氣。

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27日出爐的4月份美國個人消費開支（PCE）核心物價指數通脹年率上升4.9%，低於3月份的5.2%，也低於2月份5.3%的峰值； 而4月份PCE物價指數月報增0.9%，較前值1.4%為低，顯示美國通脹可能已觸頂，或至少開始從40年高點回落，為股市注成動力，預料美股今周可以延上周的漲勢。因為自1951年以來的13次通脹中，股市在通脹見頂12個月後有9次錄得上漲，上漲機率接近70%。

美股雖略有反彈，但筆者認為這並不代表美股會大升，因為通脹只是「可能」短期見頂，但通脹壓力遠遠沒有結束。來自於能源和食物價格的挑戰，和未來持續加息的預期仍然會持續令美股受壓。加上今周有多名聯儲局官員講話，以及多個重要數據的公佈，包括周五會的非農就業數據，以及消費者信心指數、芝加哥採購經理人指數、ISM製造業指數及服務業指數等一系列數據，仍有機會打破市場預期。

所以美股整體走勢尚未擺脫好淡爭持及區間上落，筆者建議目前最好的操作策略是觀望為上，保留資金靜待入市良機。又或者聚焦於一些盈餘穩健、現金流良好、能抵禦市場波動的公司，筆者多次品題的共用股，如聯合健康集團（美：UNH）、北美最大的廢棄物處理公司Waste Management（美：WM），以及醫療保健板塊的強生（美：JNJ）等，都是值得入手。

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