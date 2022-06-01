【ETF通受惠股】港交所上試345元關 盈富國指ETF成交激增支持大

港股昨在2,400多億元大成交配合下延續3連升，一度令不少市場人士憧憬港股獲大成交配合轉勢。惟昨日成交大增，基本全因MSCI指數季檢生效的技術因素，與資金大舉入市抄底無關。反而中港ETF通出爐在即利好料未炒完，港交所 （00388） 今早上試約處345元的50天綫關，有望突破再上。

中證監和香港證監會上周五公告「ETF通」準備於兩個月後推出，預期南向交易的合資格ETF，包括盈富基金 （02800） 及恒生國指ETF （02828） 外，多隻追蹤恒生科指的ETF亦會包括在內。當中盈富及國指ETF為經常躋身港股10大以至5大成交榜的活躍證券，納入ETF通引來北水，對大市成交及港交所的盈利貢獻或較預期大。

港交所今早向好，早段高見346.6元，逆市升2%，升越現約處345元的50天綫。其後大市跌幅擴大，港交所升勢收窄，中午收報242元，升1%。若港交所整固後確認突破345元關，有望擺脫過去2個月來調整格局，重拾升勢。

恒指上月中跌至19400以下持續反彈，昨升越21400點收市，10多個交易日累升逾一成外，中港證監會上周五公布中港ETF通料於2個月後出台，更成推升港交所的重要催化劑。

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