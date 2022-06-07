【追蹤女股神】六大ETF齊啟動 Cathie Wood增持Tesla沽比亞迪（一文盡覽ARK最新買賣清單）

本文每日跟進女股神旗下六大主動型ETF的增減持操作，欲更詳盡知道Cathie Wood每日交易，訂戶可登入繼續瀏覽。

5月31日 ；Cathie Wood時隔兩日再增持Tesla ；無懼Twilio腳軟續入貨

納指5月31日輕微低收，Cathie Wood入市意欲仍高，但注碼審慎，其中時隔兩日後恢復增持Tesla（美：TSLA），ARKK及ARKW兩隻ETF合共買入1710股Tesla，而全日最大增持為Twilio（美：TWLO），合共增持逾5.1萬股。Tesla昨晚股價微跌0.2%，而Twilio股價則跌3%。

減持方面，被沽的2家公司都是遭ARKG減持，其中Burning Rock（美：BNR）遭沽3.3萬股，Burning Rock昨晚升近1%。

ARK六大主攻型ETF成交一覽（如無列出則該ETF當日並無交易操作）

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女股神每日持倉操作，2022年5月30日前，請見：

Cathie Wood大反攻 兩日大手掃NVIDIA（一文盡覽ARK最新買賣清單）

2022年5月3日前：

Cathie Wood再度放慢手腳 六大ETF僅錄一宗增持（一文盡覽ARK最新買賣清單）

2022年3月30日前：

Cathie Wood換馬態度清晰 Tesla續被減持（一文盡覽ARK最新買賣清單）

2021年11月30日前：

【追蹤女股神】一文盡覽Cathie Wood最新操盤動作（新增：減持亞馬遜 沽Tesla買比亞迪）

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《女股神Cathie Wood操盤系列》詳見：

【契媽股】Cathie Wood撐Tesla到2026年 Ark最牛睇5800美元

【契媽股】Cathie Wood大減Twitter持倉錯過升浪 料馬斯克「入局」又估錯？（第二版）

【契媽股】蔚來績後暴跌 Cathie Wood趁機建倉取代Tesla？（第二版）

【契媽股】Cathie Wood趁中概股暴跌執「巴菲特愛股」！

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