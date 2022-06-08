  • 25°C
香港時間 : 2022608日 (週三) 17:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【追蹤女股神】Cathie Wood連續兩日加倉Tesla 大手加倉Roblox（一文盡覽ARK最新買賣清單）

財金猛人追蹤 17:42 2022/06/08

分享：

分享：

本文每日跟進女股神旗下六大主動型ETF的增減持操作，欲更詳盡知道Cathie Wood每日交易，訂戶可登入繼續瀏覽。

......

6月1日 ；Cathie Wood專撈暴跌股  ；審慎加倉Twist及Coinbase

-------------------------------

5月31日 ；Cathie Wood時隔兩日再增持Tesla  ；無懼Twilio腳軟續入貨

納指5月31日輕微低收，Cathie Wood入市意欲仍高，但注碼審慎，其中時隔兩日後恢復增持Tesla（美：TSLA），ARKK及ARKW兩隻ETF合共買入1710股Tesla，而全日最大增持為Twilio（美：TWLO），合共增持逾5.1萬股。Tesla昨晚股價微跌0.2%，而Twilio股價則跌3%。

減持方面，被沽的2家公司都是遭ARKG減持，其中Burning Rock（美：BNR）遭沽3.3萬股，Burning Rock昨晚升近1%。

ARK六大主攻型ETF成交一覽（如無列出則該ETF當日並無交易操作）

    點擊圖片放大
    +2

 ；

女股神每日持倉操作，2022年5月30日前，請見：

Cathie Wood大反攻 兩日大手掃NVIDIA（一文盡覽ARK最新買賣清單）

2022年5月3日前：

Cathie Wood再度放慢手腳 六大ETF僅錄一宗增持（一文盡覽ARK最新買賣清單）

2022年3月30日前：

Cathie Wood換馬態度清晰 Tesla續被減持（一文盡覽ARK最新買賣清單）

2021年11月30日前：

【追蹤女股神】一文盡覽Cathie Wood最新操盤動作（新增：減持亞馬遜 沽Tesla買比亞迪）
 ；

《女股神Cathie Wood操盤系列》詳見：

【契媽股】Cathie Wood撐Tesla到2026年 Ark最牛睇5800美元

【契媽股】Cathie Wood大減Twitter持倉錯過升浪 料馬斯克「入局」又估錯？（第二版）

【契媽股】蔚來績後暴跌 Cathie Wood趁機建倉取代Tesla？（第二版）

【契媽股】Cathie Wood趁中概股暴跌執「巴菲特愛股」！

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

新書登場：繼2022年收息全攻略的三冊電子書後（訂戶可按此登入），2022年《10大熱門股》深度分析（上冊）已登場，先睹為快的朋友可按此瀏覽

★★★未成為hket訂戶的朋友，不妨把握我們推出的10元訂閱優惠，除了可瀏覽電子書系列，還可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版！名額有限，先到先得，請火速行動！★★★

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 追蹤女股神

最新專欄文章

【追蹤女股神】Cathie Wood大反攻 兩日大手掃NVIDIA（一文盡覽ARK最新買賣清單）
2022/05/30
【追蹤女股神】Cathie Wood大反攻 兩日大手掃NVIDIA（一文盡覽ARK最新買賣清單）
【追蹤女股神】Cathie Wood再度放慢手腳 六大ETF僅錄一宗增持（一文盡覽ARK最新買賣清單）
2022/05/04
【追蹤女股神】Cathie Wood再度放慢手腳 六大ETF僅錄一宗增持（一文盡覽ARK最新買賣清單）
【追蹤女股神】Cathie Wood換馬態度清晰 Tesla續被減持（一文盡覽ARK最新買賣清單）
2022/03/30
【追蹤女股神】Cathie Wood換馬態度清晰 Tesla續被減持（一文盡覽ARK最新買賣清單）
【追蹤女股神】一文盡覽Cathie Wood最新操盤動作（新增：減持亞馬遜 沽Tesla買比亞迪）
2021/12/02
【追蹤女股神】一文盡覽Cathie Wood最新操盤動作（新增：減持亞馬遜 沽Tesla買比亞迪）
Cathie Wood ETF 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 納斯達克綜合指數 Twilio（美：TWLO） 美股

上一篇文章

【內房危機】郁亮變陣出擊 萬科成小型內房救星？

下一篇文章

【下半年部署】建銀趙文利估港股已見底 料恒指見25000 （附十大焦點股名單）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【追蹤女股神】Cathie Wood連續兩日加倉Tesla 大手加倉Roblox（一文盡覽ARK最新買賣清單）
【追蹤女股神】Cathie Wood連續兩日加倉Tesla 大手加倉Roblox（一文盡覽ARK最新買賣清單）
【契媽股】電動車改吹「中國風」 追揸沽要睇實 Cathie Wood（第二版）
【契媽股】電動車改吹「中國風」 追揸沽要睇實 Cathie Wood（第二版）
【大市轉勢？】瑞士寶盛鄧啟志：中港股市料已見底
【大市轉勢？】瑞士寶盛鄧啟志：中港股市料已見底
【星級名家】曾淵滄：躺着收息的股份（一文盡覽不斷更新）
【星級名家】曾淵滄：躺着收息的股份（一文盡覽不斷更新）
【抗通脹+贏加息】成品油臨時出口配額 添國企油股額外利潤
【抗通脹+贏加息】成品油臨時出口配額 添國企油股額外利潤
【日圓跌穿5.9】黑田東彥為貶值開綠燈 投資日圓有乜揀？（第三版）
【日圓跌穿5.9】黑田東彥為貶值開綠燈 投資日圓有乜揀？（第三版）