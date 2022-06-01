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【星級名家】興業張憶東點評第二季經濟

財金猛人追蹤 12:36 2022/06/01

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興業證券全球首席策略分析師張憶東針對第二季市況作出多項分析，以下與大家逐一回顧：

專訪兩大國策名家 部署穩經濟大盤主題【下一頁

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5月31日：

張憶東指出美股近期的調整時間和幅度已超過2018年第四季度，根據過往經驗，是次未必是「反轉底」，而只是「中期休息」，美股可能之後會繼續衰退。統計美國歷史上的加息週期，經濟最終實現「軟著陸」是小概率，反之走向衰退是大概率。1954年以來13次聯儲加息週期中，沒有引發衰退僅有3次。詳見：【冠軍分析師】張憶東評美股 衰退熊市或在劫難逃【下一頁

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5月23日：

美股陸續發出第一季季報，惟隱憂逐漸顯現。張憶東指出不同行業業績分化明顯，例如週期類行業毛利率確有改善，盈利增速領先；但反觀金融業在第一季卻表現慘淡。截至5月20日，標普500成分股有62家公司給出了負面的每股收益指引（EPS指引，EarningsPerShare）。張憶東估計下一個財報季，美股業績指引整體向下。詳見：【冠軍分析師】美股隱憂 張憶東評2022年第一季美股表現【下一頁

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4月23日：

張憶東表示，中國經濟受疫情防控的衝擊，疊加5、6月份美聯儲加息之后海外風險釋放，6至8月有望出現經濟底和市場底。在2022年的4月底，A股和港股也呈現出類似2018年10月的政策底和情緒底，預期過度悲觀的階段已經過去，港股夏季或會反彈，夏季的市場底有望高於3月份的政策底。詳見：【大師觀點】恒指失守兩萬一 張憶東：港股夏季或反彈【下一頁

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 名家看法

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