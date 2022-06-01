【綠債浮水】綠債重上百元水面價逾千沽盤湧現 實質正利率可長揸（第二版）

政府發行的首批200億元零售綠色債券 （04252） ，上月中掛牌以來跌破百元發行價多個交易日後初見喘穩。綠債上周五以來最少3個交易日大致企於100元水面價，收市前在100元賣出價亦見約1,300個沽盤輪侯沽貨離場。

美國急加息預期稍降温，美債息高位顯著回落，相對提升綠債包底息率2.5厘的吸引力，為綠債價格近日重上100元發行價關鍵。但美息趨升勢頭大致不改，綠債價格再上空間有限，散戶炒短獲利不成，成本價離場可以理解。但如資金未有其他投資出路，長揸綠債收息作為定存以外另一選擇，逾一厘實際正利率仍有不錯選擇。

綠債上周五及本周一、二，一直企於100元收市，今早債價一直在99.95元及100元徘徊，收報99.95元。綠債收市前在100元賣出價，有約1,300個沽盤輪候出貨，交易版面顯示沽盤大多自來富途，相信絶大部份為公開發售中認購。

投資界近日熱議美國經濟衰退及陷入滯脹風險，美國急加息預期近日稍紓緩......

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