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【汽車購置稅】減稅超預期！大摩唔再單推吉利、長汽

研究報告 14:13 2022/06/01

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國務院總理李克強5月23日進一步部署穩經濟一攬子措施，當中「階段性減徵部分乘用車購置稅600億元」成為近期汽車板塊上升燃料。5月31日政策細節出台，力度超乎所料，進一步推升板塊。不過兩隻受惠股長城汽車（02333）及吉利汽車（00175）卻升勢受壓，市場轉炒另一批受惠車股，就連摩根士丹利也挑選了另一隻車股出技術報告，未來30日看升。

本來市場預期中央會重用前兩次的減稅做法，即惠及1.6升以下小排量汽車（詳見【國務院出招】買車減稅600億！ 大行拆解政策利好 捉受惠股）。不過財政部、稅務總局5月31發布《關於減徵部分乘用車車輛購置稅的公告》，細節較市場進取：

一、政策僅有效至2022年12月31日，務求將購車需求集中至今年釋放；

二、受惠車型的價格帶擴大至30萬元；

三、早前提及的600億元未有提及，意味減稅額未設上限。

摩根士丹利指出，不超過30萬元的2.0升及以下排量乘用車佔到8成以上的內地燃油車銷量，預期本輪減稅刺激，可以彌補第二季損失的150至200萬輛銷量，料全年內地車市可售出2,200萬輛乘用車，即按年有單位數增長。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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