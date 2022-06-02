【汽車購置稅】減稅超預期！車股今逆市續揚（第三版）

國務院總理李克強5月23日進一步部署穩經濟一攬子措施，當中「階段性減徵部分乘用車購置稅600億元」成為近期汽車板塊上升燃料。5月31日政策細節出台，力度超乎所料，進一步推升板塊。不過兩隻受惠股長城汽車（02333）及吉利汽車（00175）卻升勢受壓，市場轉炒另一批受惠車股，就連摩根士丹利也挑選了另一隻車股出技術報告，未來30日看升。

本來市場預期中央會重用前兩次的減稅做法，即惠及1.6升以下小排量汽車（詳見【國務院出招】買車減稅600億！ 大行拆解政策利好 捉受惠股）。不過財政部、稅務總局5月31發布《關於減徵部分乘用車車輛購置稅的公告》，細節較市場進取：

一、政策僅有效至2022年12月31日，務求將購車需求集中至今年釋放； 二、受惠車型的價格帶擴大至30萬元； 三、早前提及的600億元未有提及，意味減稅額未設上限。

摩根士丹利指出，不超過30萬元的2.0升及以下排量乘用車佔到8成以上的內地燃油車銷量，預期本輪減稅刺激，可以彌補第二季損失的150至200萬輛銷量，料全年內地車市可售出2,200萬輛乘用車，即按年有單位數增長。而因應政策內容超預期，摩根士丹利也挑選了另一隻車股出技術報告，未來30日有超過80%機率會上升，它就是廣汽集團 （02238） 。該行認為廣汽目前具備三大優點：

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