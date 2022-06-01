【國策追蹤】一文盡覽名家國策分析+受惠板塊

國務院總理李克強5月23日主持召開國務院常務會議，進一步部署穩經濟一攬子措施，努力推動經濟回歸正常軌道確保運行在合理區間。6月內地中央各部門及地方政府加緊落實穩經濟措施，接連出台刺激政策，帶動大市有望築底，同時提攜一眾國策受惠股有好表現。本文會持續更新，追蹤整合各方意見，捕捉政策市下機遇。

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6月1日

財政部、稅務總局發布《關於減徵部分乘用車車輛購置稅的公告》 對購置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期間內且單車價格（不含增值稅）不超過30萬元的2.0升及以下排量乘用車，減半徵收車輛購置稅。摩根士丹利指出，不超過30萬元的2.0升及以下排量乘用車佔到8成以上的內地燃油車銷量，預期本輪減稅刺激，可以彌補第二季損失的150至200萬輛銷量，料全年內地車市可售出2,200萬輛乘用車，即按年有單位數增長。

詳見：【汽車購置稅】減稅超預期！大摩唔再單推吉利、長汽

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中金在最新的研報中表示，市場關注的重點已經從前期的政策暖風和疫情拐點，轉為更加重視基本面企穩能否得到確認，這可能成為下一階段左右市場走勢的關鍵。

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中信證券在5月29日的報告中指出，步入6月，在疫情得到有效控制後，穩經濟的一攬子政策預計將集中起效，海外擾動壓力最大的階段已經過去，並開始逐步緩和，中期修復的主行情正在臨近，預計仍以輪動慢漲為特徵並將持續數月。

專訪兩大國策名家 部署穩經濟大盤主題【下一頁】

5月

海通國際資產管理部投資策略團隊負責人及董事總經理陳彥甫在接受《投資理財周刊》專訪時表示，「穩經濟措施其實從4月中已經有所預期，要等這些措施效果出現，提振作用才會更明顯，而恒指上周五的反彈更大程度是由外圍所帶動。」他預料，短時間內，港股料仍在20000點上下波動，但再次跌破3月低位（18235點）的機會較低。

詳見：【港股形勢】海通國際陳彥甫：刺激政策有利港股續反彈（第二版）

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建銀國際首席策略師、董事總經理兼策略團隊主管趙文利早前在接受《投資理財周刊》專訪時表示，針對內地疫情為經濟帶來的影響，估計第二季內將有更多穩增長的措施推出，包括再次降準、差別化減息等；未來政策重點，除貨幣政策之外，應是「寬信用」，料可以幫助受疫情影響較大的中小企，點擊下圖可查看中國4月房地產銷售情況和首季GDP數據。

詳見：【中國經濟】建銀國際趙文利：刺激經濟措施料陸續有來

有關穩經濟措施的受惠板塊，可點擊下圖查看。

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