【經濟數據】光銀國際林樵基 從PMI數據揭示經濟狀況

國家統計局在5月31日公布5月採購經理人指數（PMI）數據，5月官方製造業PMI為49.6%，雖然仍低於榮枯綫(50%)，但較4月升2.2個百分點；中國5月官方非製造業PMI為47.8%，較4月上升5.9個百分點，反映5月在疫情有所緩和之下，經濟有所改善。

光銀國際發表報告指，隨着中國疫情封鎖措施陸續解除，5月的經濟活動開始恢復常態，官方PMI終止兩連跌，反映製造業和服務業活動正在復甦。有關PMI的詳細數據，可點擊下圖查看。

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總的來說，當局已經意識到中國經濟目前所受到的衝擊，各項經濟指標面臨的下行壓力較2020年疫情初期更為嚴重。

中央近期出台33條穩定經濟發展的措施，並對各級地方政府在政策落實和配套開展方面展開專項督查，確保各項措施快速發揮效能，推動經濟回歸正常軌道，並降低失業率。

有關中央穩經濟措施相關受惠板塊，可點擊下圖查看。

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光銀國際認為，展望未來，疫情緩解是中國經濟重拾發展動力的關鍵所在。在經濟下行壓力增大之時，當局迅速實施一籃子經濟支援措施，支援企業發展的同時，刺激需求釋放，應對疫情對經濟造成的負面衝擊。

該行認為，消費和生產活動恢復正常運作，連同一系列逆周期政策措施發力，將提振經濟增長勢頭，鞏固供應鏈彈性，並在未來數月持續推動製造業和服務業的發展。

該行指出，從企業規模上看，大型企業的製造業活動仍保持穩定增長，5月大型企業PMI從4月48.1增長到51，重回擴張區間。但小型及中型企業PMI則繼續處於榮枯綫之下，分別報49.4和46.7，反映中小型製造業企業活動仍在收縮。

不過，由於3月及4月封鎖措施導致發貨延遲，5月的新出口訂單指數出現反彈，中小型製造業企業的景氣度有所改善。

展望未來，中國將繼續維持積極寬鬆的政策以支援製造業企業發展，與此同時，隨着經濟環境持續好轉，來自國內的新訂單亦將逐步增加，進一步提振製造業的復甦勢頭。

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