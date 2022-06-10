【名家增減持】呂志和本月兩度增持 嘉華國際逆市微升（一文看清不斷更新）

根據聯交所最新權益披露資料顯示，2022年5月31日，力世紀 （00860） 獲主席何敬豐在場內以每股均價0.3256元增持170萬股，涉資約55.35萬元。增持後，何敬豐最新持股數目為1.512億股，持股比例由1.87%上升至1.89%。

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力世紀6月1日收報0.34元，升近1成。

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主要股東增持令公眾持股不足 ；麗豐要停牌

麗豐控股 （01125） 今日（6月1日）早上9時起停牌。

公司公布，主要股東余卓兒和余少玉於5月30日共同購買11.3萬股公司普通股，佔目前已發行股本約0.03%。完成後，余氏合共持有約3,316.1萬股公司股份，佔公司已發行股本約10.02%。 由於公司的公眾持股量降至約14.75%，低於上市規則25%的最低規定百分比，公司已要求股份於今日上午9時起停牌，直至公眾持股量恢復為止。

5月名家增減持情況請見：「四叔」女婿鄭啟文增持順豪控股 持股比率升至74%（一文看清不斷更新）

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