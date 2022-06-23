【名家增減持】春立醫療獲董事長史春寶再度增持 刺激股價升逾半成（一文看清不斷更新）

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信義玻璃 （00868） 公布，副主席兼執行董事董清波及主要股東李聖典於6月14日增持集團合共260萬股，共涉4589.36萬元。其中董清波按每股17.52元增持60萬股，持好倉升至9.3%，涉資1051.2萬元。李聖典以每股17.6908元增持200萬股，涉資3538.16萬元，持好倉升至8.67%。

而此前，主席兼執行董事李賢義及主要股東李聖典繼6月9日增持集團合共65.9萬股，二人於6月13日再增持集團合共205.9萬股份，共3689.56萬元，反映其對集團的發展前景充滿信心。於6月13日，李賢義按每股17.8元增持80.2萬股，持好倉升至23.78%，涉1427.56萬元，李聖典以每股17.9952元增持125.7萬股，涉資約2262萬元，持好倉升至8.62%。

6月13及14日，李賢義等合共斥資近8200萬元增持。

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主要股東增持令公眾持股不足 麗豐要停牌

麗豐控股 （01125） 今日（6月1日）早上9時起停牌。

公司公布，主要股東余卓兒和余少玉於5月30日共同購買11.3萬股公司普通股，佔目前已發行股本約0.03%。完成後，余氏合共持有約3,316.1萬股公司股份，佔公司已發行股本約10.02%。 由於公司的公眾持股量降至約14.75%，低於上市規則25%的最低規定百分比，公司已要求股份於今日上午9時起停牌，直至公眾持股量恢復為止。

5月名家增減持情況請見：「四叔」女婿鄭啟文增持順豪控股 持股比率升至74%（一文看清不斷更新）

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