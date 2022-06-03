美國槍管淪空談 兵家必爭之地 國際 17:11 2022/06/03 分享： 分享： 美國近期接連發生大型槍擊案，有英國記者詢問共和黨的德州參議員克魯茲，為何大型槍擊僅在美國發生。克魯茲指記者有既定政治立場，但相信不少人亦有相同印象。是次推薦好書講述英國槍械歷史，其他國家能嚴格規管槍械，或與美國寬鬆環境有關。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 李俊儀 欄名 : 國金好書 相關文章 【德州槍擊】生還者曝更多細節 警方逾一個鐘先撃斃槍手 2022/05/29 【德州槍擊】生還者曝更多細節 警方逾一個鐘先撃斃槍手 【德州槍擊】事發市警力佔預算4成 挺槍管人士狠批 2022/05/29 【德州槍擊】事發市警力佔預算4成 挺槍管人士狠批 【德州槍擊】槍手多次威脅姦殺女網友 曾被稱校園槍手 2022/05/29 【德州槍擊】槍手多次威脅姦殺女網友 曾被稱校園槍手 美紐約拳賽誤傳槍聲致人踩人 大坂直美當場嚇呆 2022/05/30 美紐約拳賽誤傳槍聲致人踩人 大坂直美當場嚇呆 【德州槍擊】警方認校內無持槍保安 槍手直闖校園作案 2022/05/27 【德州槍擊】警方認校內無持槍保安 槍手直闖校園作案 你可能感興趣 【德州槍擊】生還者曝更多細節 警方逾一個鐘先撃斃槍手 19:05 2022/05/29 【德州槍擊】生還者曝更多細節 警方逾一個鐘先撃斃槍手 【德州槍擊】事發市警力佔預算4成 挺槍管人士狠批 18:15 2022/05/29 【德州槍擊】事發市警力佔預算4成 挺槍管人士狠批 【德州槍擊】槍手多次威脅姦殺女網友 曾被稱校園槍手 17:06 2022/05/29 【德州槍擊】槍手多次威脅姦殺女網友 曾被稱校園槍手 最新專欄文章 美墮胎權掀爭議 合法化保孕婦生命？ 2022/05/28 美墮胎權掀爭議 合法化保孕婦生命？ 美國擬推翻墮胎權 女性自主權與胎兒生命孰輕孰重？ 2022/05/27 美國擬推翻墮胎權 女性自主權與胎兒生命孰輕孰重？ 各國經濟不平等 誰製造了貧窮？ 2022/05/21 各國經濟不平等 誰製造了貧窮？ 富國操縱發展命脈 窮國注定難脫貧 2022/05/20 富國操縱發展命脈 窮國注定難脫貧 小馬可斯打父親牌 緣何獨裁者仍受捧？ 2022/05/14 小馬可斯打父親牌 緣何獨裁者仍受捧？ 網絡熱話 軍備 貿易 美國 銷售 槍擊 戰爭 武器及戰事 輕武器