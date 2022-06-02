【宏觀分析】美國通脹拐點對市場有何影響（第三版）

隨著美聯儲加息縮表逐漸推進，10年期美國國債收益率逐步上行。另一方面，隨著通脹下行，名義利率中的預期通脹部分也會下行，美國目前通脹的拐點或已到來。

前聯儲局主席伯南克對長期利率長期下降的分析中，將10年期美國國債名義利率分解為三大驅動力：未來10年的通脹預期、實際利率，以及期限溢價。

國聯證券指出，通脹的影響，名義利率多數時候高於通脹率，美國目前通脹的拐點或已到來，市場或會面對不同的沖擊。

專訪兩大國策名家 部署穩經濟大盤主題【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

美債的頂點

美聯儲2022年3月份正式開啟了本輪的加息周期，並在5月份的美聯儲議息會議一次加息了50個基點。同時，5月會後的新聞發布會上，鮑威爾表示，FOMC認為，未來兩次貨幣政策會議各加息50個基點是可能的，但其並沒有積極地考慮單次加息75個基點的可能性。

隨著美聯儲加息縮表逐漸推進，10年期美國國債收益率逐步上行。長期國債利率是貨幣政策難題下除了政策目標變量以外的最重要變量之一，一方面它是實體經濟借貸成本的重要衡量，另一方面，它也是金融市場定價的重要因素。

欲看詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

新書登場：繼2022年收息全攻略的三冊電子書後（訂戶可按此登入 ），2022年《10大熱門股》深度分析（上冊）已登場，先睹為快的朋友可按此瀏覽，

★★★未成為hket訂戶的朋友，不妨把握我們推出的10元訂閱優惠，除了可瀏覽電子書系列，還可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版！名額有限，先到先得，請火速行動！★★★

...