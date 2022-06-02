ETF通新催化 港交所等突破 名家專區 2022/06/02 分享： 分享： 港股周二在2,400多億元大成交配合下延續3連升，一度令不少市場人士憧憬港股獲大成交配合轉勢。惟日前成交大增，基本全因MSCI指數季檢生效的技術因素，與資金月結日大舉入市抄底無關。反而中港ETF通出爐 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 科企績後挾升 轉勢言之尚早 2022/05/28 科企績後挾升 轉勢言之尚早 透視中港美 - 北水追高息股 有數計有路捉 2022/05/27 北水追高息股 有數計有路捉 透視中港美 - SEC高層預警 中概提早出局 2022/05/26 SEC高層預警 中概提早出局 透視中港美 - 拆解香港通脹 全球最低謎思 2022/05/25 拆解香港通脹 全球最低謎思 透視中港美 - 美憂滯脹衰退 中港股未必跟 2022/05/24 美憂滯脹衰退 中港股未必跟 港股 IPO ETF 港股通 證監會 恒指ETF（02833） 盈富基金（02800） 恒生中國企業（02828） 恒生科技ETF（03032） 南方恒生科技（03033）