ETF通新催化 港交所等突破

港股周二在2,400多億元大成交配合下延續3連升，一度令不少市場人士憧憬港股獲大成交配合轉勢。惟日前成交大增，基本全因MSCI指數季檢生效的技術因素，與資金月結日大舉入市抄底無關。反而中港ETF通出爐

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