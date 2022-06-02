東風追落後 電動車熱賣 名家專區 2022/06/02 分享： 分享： A、H股指數踏入6月首個交易日開局強差人意，但6月上升機會仍高，尤其中央振興經濟政策已出台，新能源車成為政策焦點。東風集團（00498）新能源車銷量急增，業務重整後會以乘用車和商用車雙綫發展，估值又是 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【絕處逢升】香港回歸25倒數 港股6月不絕（第四版） 2022/06/01 【絕處逢升】香港回歸25倒數 港股6月不絕（第四版） 中字股實力談 - 申洲走出谷底 今年重拾增長 2022/06/01 申洲走出谷底 今年重拾增長 中字股實力談 - 【長尾之惑】港股5月脫窮成功 新升浪隨時來臨（第四版） 2022/05/31 【長尾之惑】港股5月脫窮成功 新升浪隨時來臨（第四版） 中字股實力談 - 恢復夜間娛樂 海倫司要「幫襯」 2022/05/31 恢復夜間娛樂 海倫司要「幫襯」 中字股實力談 - 【五月不窮】港股兩日過四關 恒指二萬二有望（第四版） 2022/05/30 【五月不窮】港股兩日過四關 恒指二萬二有望（第四版） 市帳率 市盈率 每股盈利 每股派息 每股資產淨值 新能源汽車銷量 疫情 經濟 指數 產品