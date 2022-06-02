東風追落後 電動車熱賣

A、H股指數踏入6月首個交易日開局強差人意，但6月上升機會仍高，尤其中央振興經濟政策已出台，新能源車成為政策焦點。東風集團（00498）新能源車銷量急增，業務重整後會以乘用車和商用車雙綫發展，估值又是

...