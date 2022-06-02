建銀趙文利：恒指反彈至22500水平 名家專區 2022/06/02 分享： 分享： 國務院於5月25日召開穩經濟大盤電視電話會議後，多項穩經濟措施陸續推出。建銀國際首席策略師、董事總經理兼策略團隊主管趙文利在接受本報專訪時表示，鑑於中國4月份至5月份的經濟下滑壓力比較大，在4月份的政 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 趙文利 建銀國際首席策略師董事總經理兼策略團隊主管 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 富達McCaffery：氣候領域可能出現獨角獸 2022/06/01 富達McCaffery：氣候領域可能出現獨角獸 信銀劉建民：風險資產重現投資價值 2022/05/31 信銀劉建民：風險資產重現投資價值 安本文慶生：ESG亞股跌至吸引水平 2022/05/27 安本文慶生：ESG亞股跌至吸引水平 專訪 - 摩根資管許長泰：跌市尾聲 分段入貨 2022/05/26 摩根資管許長泰：跌市尾聲 分段入貨 瑞士百達：加強防禦 對抗通脹 2022/05/25 瑞士百達：加強防禦 對抗通脹 恒生指數 疫情 港股 趙文利 新經濟 美元