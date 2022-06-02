建銀趙文利：恒指反彈至22500水平

國務院於5月25日召開穩經濟大盤電視電話會議後，多項穩經濟措施陸續推出。建銀國際首席策略師、董事總經理兼策略團隊主管趙文利在接受本報專訪時表示，鑑於中國4月份至5月份的經濟下滑壓力比較大，在4月份的政

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