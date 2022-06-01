糧食保護主義抬頭 又關海南雞飯事？ 國際 22:09 2022/06/01 分享： 分享： 新冠疫情造成的供應鏈緊張，以及氣候暖化帶來的極端天氣困局難解，加上突如其來的俄烏戰爭，刺激去年處於高位的糧食價格，踏入今年再展開新一輪升浪，不但加劇高通脹問題，甚至令環球步向糧食危機，成為環球經濟的新隱憂。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 歐盟禁運俄油 未傷敵先傷己 2022/05/31 歐盟禁運俄油 未傷敵先傷己 通脹現見頂迹象 美衰退陰霾未散 2022/05/30 通脹現見頂迹象 美衰退陰霾未散 幾項數據 判斷猴痘是否值得恐慌 2022/05/29 幾項數據 判斷猴痘是否值得恐慌 英迫油企為通脹埋單 恐好心做壞事 2022/05/26 英迫油企為通脹埋單 恐好心做壞事 烏戰要終結 割地唯一出路？ 2022/05/25 烏戰要終結 割地唯一出路？ 你可能感興趣 歐盟禁運俄油 未傷敵先傷己 20:50 2022/05/31 歐盟禁運俄油 未傷敵先傷己 通脹現見頂迹象 美衰退陰霾未散 22:08 2022/05/30 通脹現見頂迹象 美衰退陰霾未散 幾項數據 判斷猴痘是否值得恐慌 22:34 2022/05/29 幾項數據 判斷猴痘是否值得恐慌 最新專欄文章 國金札記 - 歐制裁俄效果不彰 反招通脹迫在眉睫 今日 歐制裁俄效果不彰 反招通脹迫在眉睫 國金札記 - 通脹現見頂迹象 美衰退陰霾未散 2022/05/31 通脹現見頂迹象 美衰退陰霾未散 國金札記 - 放下驚恐情緒 理性看待猴痘 2022/05/30 放下驚恐情緒 理性看待猴痘 國金札記 - 英迫油企為通脹埋單 恐好心做壞事 2022/05/27 英迫油企為通脹埋單 恐好心做壞事 國金札記 - 烏克蘭讓部分領土 結束戰爭唯一出路？ 2022/05/26 烏克蘭讓部分領土 結束戰爭唯一出路？ 糧食供求 疫情 商品 通脹 新加坡 馬來西亞 烏克蘭 俄羅斯