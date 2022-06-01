糧食保護主義抬頭 又關海南雞飯事？

新冠疫情造成的供應鏈緊張，以及氣候暖化帶來的極端天氣困局難解，加上突如其來的俄烏戰爭，刺激去年處於高位的糧食價格，踏入今年再展開新一輪升浪，不但加劇高通脹問題，甚至令環球步向糧食危機，成為環球經濟的新隱憂。

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