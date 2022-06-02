  • 28°C
香港時間 : 2022602日 (週四) 01:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

糧食保護主義抬頭 通脹經濟同添憂

名家專區 2022/06/02

分享：

分享：

新冠疫情造成的供應鏈緊張，以及氣候暖化帶來的極端天氣困局難解，加上突如其來的俄烏戰爭，刺激去年處於高位的糧食價格，踏入今年再展開新一輪升浪，不但加劇高通脹問題，甚至令環球步向糧食危機，成為環球經濟的新

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

最新專欄文章

糧食保護主義抬頭 又關海南雞飯事？
2022/06/01
糧食保護主義抬頭 又關海南雞飯事？
國金札記 - 歐制裁俄效果不彰 反招通脹迫在眉睫
2022/06/01
歐制裁俄效果不彰 反招通脹迫在眉睫
國金札記 - 通脹現見頂迹象 美衰退陰霾未散
2022/05/31
通脹現見頂迹象 美衰退陰霾未散
國金札記 - 放下驚恐情緒 理性看待猴痘
2022/05/30
放下驚恐情緒 理性看待猴痘
國金札記 - 英迫油企為通脹埋單 恐好心做壞事
2022/05/27
英迫油企為通脹埋單 恐好心做壞事
疫情 經濟 俄羅斯 烏克蘭 戰爭 聯合國 馬來西亞 災難 氣候暖化 極端天氣

上一篇文章

特首辦主任陳國基 政務司長大熱

下一篇文章

「穩大盤期」新說法 資產負債表衰退
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版