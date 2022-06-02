特首辦主任陳國基 政務司長大熱 名家專區 2022/06/02 分享： 分享： 候任特首李家超赴京領取委任狀後回港，其問責班子也開始明朗化。各方關注的政務司司長人選，最新消息，大熱是行政長官辦公室主任陳國基，而政務司副司長很大機會由保安局局長鄧炳強升任。 入境處長出身 了解政府運作 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 中央對港系統人事變動 陸續有來 2022/06/01 中央對港系統人事變動 陸續有來 有政戲 - 領導人講話 對港政策有何啟示？ 2022/05/31 領導人講話 對港政策有何啟示？ 有政戲 - 習李今料接見李家超 指明港未來路向 2022/05/30 習李今料接見李家超 指明港未來路向 有政戲 - 邱騰華出席APEC 「成功爭取」港人遊東瀛 2022/05/27 邱騰華出席APEC 「成功爭取」港人遊東瀛 有政戲 - 李家超忙組班 過程曾「食檸檬」 2022/05/26 李家超忙組班 過程曾「食檸檬」 特首辦 政務司 鄧炳強 保安局 林鄭月娥 鄭若驊 陳茂波 聶德權 梁美芬 張國鈞