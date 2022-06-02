特首辦主任陳國基 政務司長大熱

候任特首李家超赴京領取委任狀後回港，其問責班子也開始明朗化。各方關注的政務司司長人選，最新消息，大熱是行政長官辦公室主任陳國基，而政務司副司長很大機會由保安局局長鄧炳強升任。

入境處長出身 了解政府運作

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