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特首辦主任陳國基 政務司長大熱

名家專區 2022/06/02

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候任特首李家超赴京領取委任狀後回港，其問責班子也開始明朗化。各方關注的政務司司長人選，最新消息，大熱是行政長官辦公室主任陳國基，而政務司副司長很大機會由保安局局長鄧炳強升任。

入境處長出身 了解政府運作

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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