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【板塊攻略】夏天到啤啤佢 啤酒股點股揀好？

研究報告 08:54 2022/06/02

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夏天到臨，是傳統的啤酒旺季，近期啤股股亦隨大市走強。這今年旺季，建銀或際認為，內地啤酒市場續向產品高端化，長遠助市場持續增長。

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欄名 : 大行有路捉

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