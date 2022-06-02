【板塊攻略】夏天到啤啤佢 啤酒股點股揀好？ 研究報告 08:54 2022/06/02 分享： 分享： 夏天到臨，是傳統的啤酒旺季，近期啤股股亦隨大市走強。這今年旺季，建銀或際認為，內地啤酒市場續向產品高端化，長遠助市場持續增長。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【逆市繁榮】船運價漲6倍 航運股好鬼肥（第二版） 2022/05/27 【逆市繁榮】船運價漲6倍 航運股好鬼肥（第二版） 【人民幣滙價】人民幣見底未？從4個必看因素作分析 2022/05/26 【人民幣滙價】人民幣見底未？從4個必看因素作分析 【撈底信號】上海解封 撈底關鍵「食」為先（第二版） 2022/05/20 【撈底信號】上海解封 撈底關鍵「食」為先（第二版） 【港股策略】加息周期資金外流 港股仍有北水支撑 2022/05/20 【港股策略】加息周期資金外流 港股仍有北水支撑 【板塊攻略】政策吹暖風 內房股要識揀 2022/05/19 【板塊攻略】政策吹暖風 內房股要識揀 青島啤酒（00168） 百威亞太（01876） 港股 大行報告 華潤啤酒（00291） 啤酒 品牌 板塊 H股