【抗通脹+贏加息】孳息率曲綫升 美銀上調渣打目標價

近期，投資者仍擔心美國聯儲局的加息步伐，以及加息會否讓美國經濟陷入衰退。例如德銀分析師表示，聯儲局過去11次延長加息周期中，有8次以經濟衰退告終。摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）警告，面對美國通脹急升，除非聯儲局更迅速行動，否則經濟可能陷入衰退，市場應做好迎接「颶風」的準備。

在「加息抗通脹」與「美國經濟陷衰退風險」之間，讀者宜慎選財務穩健、前景較佳的收息股，不宜盲目追求高股息率。

專訪國策專家：瑞信黃翔+瑞士百達陳東 談穩經濟部署【下一頁】

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6月16日：

【10：30】美銀近日發表研究報告，將渣打集團 （02888） 目標價由74.03元調升至74.33元，重申其「買入」的投資評級。

美銀指，渣打於投資者會議上披露了2018至2021年的收入年均複合增長率達7%，並計劃將目標再加速。美銀預期......

6月15日：

【17：30】里昂最新發表關於港鐵 （00066） 的研究報告指，港鐵5月營運數據達到正常水平77%，顯示其本地乘客數量迅速恢復正常，相信乘客數量恢復將支持商場和車站商鋪租戶今年上半年的營業額。

里昂將港鐵今、明兩年基本盈利預測分別上調......

【11：30】曾是熱門收息股的前藍籌股電訊盈科 （00008） 昨晚公布，與聯想集團 （00992） 建立戰略合作夥伴關係，向聯想出售ITS業務，包括PCCW Lenovo Technology Solutions 80%及電訊盈科網絡服務20%權益，代價6.14億美元（約47.9億港元），包括現金40.06億港元；及由聯想發行8,642.46萬股代價股支付，發行價9.025元，較昨日收報有約19.2%溢價。

日資券商野村剛發表報告指，聯想......

【09：00】資源股為股價較波動的收息股，而建銀國際對商品的最新看法，詳見：【下一頁】

6月14日：

【17：30】花旗早前舉行了亞洲區銀行業投資者會議，會上出席的香港銀行代表，有滙豐 （00005） 旗下滙豐銀行，還有中銀香港 （02388） 及渣打 （02888） 的代表。花旗就該會議發表報告指，香港銀行代表料淨息差按季繼續溫和擴張，因為平均1個月香港銀行同業拆息（HIBOR）按季持平，而國際性港銀的淨息差則受到1個月倫敦銀行同業拆借利率按季升......

【14：50】畢馬威中國剛發表《2022年香港銀行業報告》，相信在通脹及利率上行的預期下，香港銀行的淨息差將有所改善，業界收入或於2022年呈現升勢。不過，這份連續34年發表的香港銀行業年度報告同時指出，受信貸風險及其他不確定因素影響，銀行將偏向審慎。

畢馬威中國金融服務業合夥人馬紹輝（Paul McSheaffrey）表示：「美國聯儲局或在2022年多次上調息率，香港銀行收入因此有望提升，不過......

【11：00】內房股因近年行業前景有不少不明朗因素，而頓失收息股魅力，縱使自4月份以來，中國各地政府採取放寬房地產出售和購買限制、降低首付比例及提高購房貸款額度等措施，市場普遍料需時反映出來。信貸評級機構穆迪表示，上述自4月份以來的房地產相關放寬措施，符合中央近期關於穩定房地產業的政策導向，由於四家面臨的政策限制減少，加上銀行新房貸款渠道更順暢，預期措施將為房地產需求帶來支持，並促使全國銷售額降幅收窄。

不過，穆迪仍預期......

【09：00】港鐵 （00066） 豈止受惠「電子消費券」，未來3年更不乏香港售樓利潤，分析詳見：【下一頁】

6月13日：

【20：00】雖然今天恒指大跌約3.4%至21067點收市，但受惠「電子消費券」的藍籌REIT領展 （00823） 今天僅微跌約0.4%至68.8元收市，而瑞信最新報告......

延伸閱讀：【百年一劑】通脹 衰退大浪殺至？（第五版）

【14：00】花旗最新發表的《港股策略報告》，列出對7隻中資股為下半年首選名單，當中有1隻是港人熱門收息股中銀香港 （02388） 。

【09：00】受惠「電子消費券」，又豈止於領展 （00823） 、希慎 （00014） 及恒隆地產 （00101） ，分析詳見：【下一頁】

6月12日：

【13：00】2022年度第一階段電子消費券刺激本港4月份零售銷售表現強力復甦，現市場期待今年第二階段電子消費券何時發放，以進一步增加領展 （00823） 、希慎 （00014） 、恒隆地產 （00101） 等受惠股盈利預測被上調的機會。財政司司長陳茂波在網誌表示，第二階段......

6月11日：

【13：00】美國自今年3月起，縱使累計加息0.75厘，似乎仍未能壓抑通脹，昨晚公布的5月CPI出乎市場預期地不跌反升，在能源及食品價格飛升下按年大增8.6%，再創41年新高（點擊圖片放大）；即使剔除能源及食品的核心CPI，按年仍升6%略高於預期，並連續第2個月升幅回落。



在美國超高通脹，並且遠高於聯儲局2%長期通脹目標，料聯儲局......

6月10日：

【18：00】內房股因近年行業前景有不少不明朗因素，而頓失收息股魅力，惟背景雄厚的中國海外 （00688） 及華潤置地 （01109） 仍不宜忽視。野村近日發表的報告指，中國海外在香港項目銷售進展穩定，加上作為國企開發商，受市場良好認識，公司在5月合同銷售額雖然按年跌23%至260億元人民幣，但是銷售表現優於同行。

野村續表示，由於政府推出各種放鬆政策及經濟重啟，中國海外管理層留意到近期房地產銷量呈正面警號，包括買家參觀展廳次數增加。不過......

【12：00】恒生科技指數加入仍未賺錢的蔚來集團 （09866） ，卻剔除盈利能見度高、2022年預測股息率逾5厘的全球半導體後工序設備巨擘ASM （00522） ，上述變動將於下周一（6月13日）起生效。

換言之，高息科技股ASM股價在今天收市前，或因相關指數換馬而出現異常沽壓，惟綜合由ASM公布首季業績後至截稿前止，暫有16間券商給予ASM最新目標價（點擊圖片放大），平均值約104.33元，較ASM昨日收市價73.8高出約41.4%，縱使對ASM......

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6月9日：

【17：00】隨着疫情漸退，內地經濟活動逐步回復正常，而香港零售更在政府加碼推出「電子消費券」的刺激下，出現強力反彈，已是半隻內地收租股、半隻香港收租股的傳統藍籌收租股恒隆地產 （00101） ，料有望從中受惠，並剛獲摩根士丹利發表技術研究報告指，預計股價在未來60日內將跑贏大市，發生概率料有80%以上，以及給予「增持」的投資評級，目標價21元。

摩根士丹利解釋......

【11：00】內房股曾為收息股類之一，但隨着行業近年充斥不明朗因素，收息股魅力下降。惠譽將碧桂園 （02007） 「BBB-」的長期外幣和本幣發行人違約評級、高級無抵押評級及其存續債券的評級，列入「負面評級」觀察名單，以反映......

6月8日：

【19：00】英國及美國分別於去年12月及今年3月展開加息周期，料對滙豐 （00005） 及渣打 （02888） 等業務遍全球多國的英資銀行，淨息差擴闊能力有一定幫助。摩根士丹利最新發表的研究報告，將渣打目標價由58.5元調升5.6%至61.8元，維持「與大市同步」的投資評級。

摩根士丹利指，在渣打披露今年首季業績後，因渣打受惠於早過預期的利率上升及更高的交易收入，估計其在2022年的淨利息收入及非利息收入均較高，並將其2022至2024年盈利預測分別上調8.8%、7.2%及9.2%。

另基於通脹壓力......

【17：00】領展 （00823） 上周三公布截至今年3月底止的全年業績，雖然收入以至每基金單位分派輕微低過市場預期，但同日香港政府統計處公布的4月零售銷售數據大幅優於市場預期，令領展、希慎 （00014） 等本地收租相關股前景轉佳。中資券商中金的最新報告，維持領展「跑贏行業」的投資評級及目標價84元不變。

中金表示，香港度過了疫情防控最嚴格階段，居民消費處於回升通道......

【12：00】商務部下發450萬噸成品油臨時出口配額，其中350萬噸配額為一般貿易，餘下100萬噸配額為加工貿易。美資券商摩根大通發表最新報告指，此臨時出口配額對國有油企中石油 （00857） 及中石化 （00386） 略為正面，並假設按照第二季度的出口價格充分利用配額，兩間公司可以賺取額外......

6月7日：

【20：00】曾是收息股類之一的酒店股，在疫情衝擊下，收息股魅力大降。不過，恒地 （00012） 旗下美麗華酒店 （00071） 剛表示，疫情期間積極推出酒店及餐飲配套，並開發不同產品，6月酒店整體入住率已超過7成......

【18：00】摩根士丹利公布最新的港股及A股「焦點股」名單，名單內共有16隻股份。其中有3隻港股，為較熱門的港人收息股，包括：領展 （00823） 、香港電......

【15：00】「殿堂級大師」卓百德 談香港收息股的吸引力，他的看法詳見：【下一頁】

【12：00】瑞銀最新發表關於長江基建 （01038） （下稱「長建」）的研究報告，將其目標價由55元調升14.5%至63元，並重申其投資評級為「買入」。

瑞銀表示，長建的英國公用事業組合可受惠當地通貨膨脹......

延伸閱讀：【抗通脹系列】盤點長和系 贏通脹加息穩健之選

專訪基金教父雷賢達 談港股下半年部署【下一頁】

6月6日：

【20：30】高盛最新發表的亞太區策略報告，按盈利重評領先指標（ERLI）準則列出最新的首選股，當中包括4隻給予「確信買入」評級的股份，以及17隻給予「買入」評級的股份，當中均不乏收息股。

獲高盛「確信買入」評級的收息股包括：中國石油 （00857） 、中銀香港 （02388） ；

獲高盛「買入」評級的收息股包括：長和 （00001） ......

【13：00】富時羅素在上周四公布調整旗下指數股份，將恒基地產 （00012） 、新世界 （00017） 及恒隆地產 （00101） 3家香港地產股從旗下追蹤地產商的「FTSE EPRA Nareit Developed Asia Index」剔出，令三股股價在當日顯著受壓。不過，富時羅素經進一步考慮新世界的EBITDA（除息稅折舊及攤銷前溢利）後，決定將其保留於指數內。

新世界及恒隆地產今天股市明顯反彈，甚至跑贏大市，唯獨恒地股價逆市下跌。

【09：00】長和 （00001） 同時受惠疫後經濟活動回復正常，以及通脹升温，為迎戰加息及通脹潮的尚佳長綫收息對象，分析詳見：【下一頁】

6月4日：

【13：30】中金最新發表的「今年下半年港股展望」報告，列出該行最新的16隻海外中資股首選組合名單，當中有3隻為預測股率在5厘以上的收息股，包括：中移動 （00941） ......

【08：00】美國昨晚公布5月份就業報告，數據顯示其就業市場仍然強勁，非農職位已回升至疫前水平，時薪持續攀升等（點擊圖片放大），未受聯邦基金利率自今年3月以來累加0.75厘的影響。因此，料通脹在短期內大幅回落機會低，而美國加息步伐也難以放慢下來。

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6月2日：

【19：30】煤氣 （00003） 因去年業績遜市場預期兼停派紅股，令其收息股魅力大減，而面對油價、天然氣價格上漲，公司終要計劃上調煤氣費。

煤氣剛表示......

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【19：00】MSCI香港指數與恒指於5月結束時升2%，瑞銀最新發表的研究報告指，港股扭轉5月初的弱勢，主要受中國經濟政策支持及疫情個案回落影響。在MSCI香港指數中，受累於內地嚴格的防疫措施，澳門博彩股表現明顯落後，而最近逐漸放寬的流動限制，應對該板塊產生正面影響。

在加息環境下，瑞銀繼續看好香港銀行、價值和高息股，並列出7隻喜愛的港股股票名單。其中有4隻為港人熱門收息股......

【17：30】富時羅素公布旗下指數成分股調整，於6月17日收市後，將恒基地產 （00012） 、新世界 （00017） 及恒隆地產 （00101） 剔出旗下「EFRA Nareit Developed Asia Index」。

在憂慮加息提速，以及被相關指數基金換出的潛在沽壓等因素衝擊下，上述3隻藍籌地產股恒基地產、新世界及恒隆地產今天分別下跌4.1%、4%及5.1%，跌幅遠較多過恒指（跌1%）。惟本港4月零售銷售數據遠勝市場，業務以收租為主力的恒隆地產，股價隨時有跌過龍之嫌。

至於今天逆市上升的大型本地地產股，有......

【14：30】香港政府統計處在昨天收市後公布的本港4月零售銷售數據遠勝市場預期，而摩根士丹利最新發表的研究報告預料，希慎 （00014） 未來60天跑贏大市，發生機率料80%以上，並給予目標價31元，以及「增持」的投資評級。

摩根士丹利預計，在本地重新開放和消費券（編按：港府在2月底宣布，並於4月7日起派發到市民電子支付工具內）幫助下，香港零售業銷售表現在未來幾個月將保持穩固，這會對希慎有利，而該股目前估值亦具吸引力，現價較每股資產淨值（NAV）折讓62%，加上股息收益率約為6厘。

希慎平均目標價約29.4元

穩健的希慎在去年面對疫情衝擊，仍可保持每股派息（點擊圖片放大）。至於由今年3月中，即本港Omicron感染人數開始回落，以及港府加推「2022保就」計劃後，至截稿前止，暫有4間券商給予希慎最新目標價（點擊圖片放大），平均值高達29.4元。

延伸閱讀：【消費券+保就業】港零售復甦勝預期 捉最值博受惠股（第四版）

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6月1日：

【16：50】在第五波疫情衝擊下，藍籌REIT領展 （00823） 今天中午公布截至今年3月底止的2022財年全年業績，雖然收入及每基金單位分派等略微遜於市場預期平均數，但是投資看前景，而香港政府統計處剛公布的4月份本地零售業銷貨價值（臨時數值）按年增11.7%至301.9億元，表現優於市場預期數字，領展以至在香港持有大型商場的老牌收租股如希慎 （00014） 、恒隆地產 （00101） 及太古地產 （01972） 等的盈利預測，有望在中短期內被上調。

相關分析詳見：【港零售】【領展】

【16：00】加息有助大型銀行股擴闊淨息差，而富瑞最新發表的研究報告，視中銀香港 （02388） 為行業首選。

富瑞預期，香港銀行業中期前景受到加息的積極支持，而中銀香港受惠於利率對沖帶來的強勁交易收益及貸款增長，或可跑贏行業表現，預期今年上半年純利表現穩健，按年增長6%，認為其盈利可見度最高，重申中銀香港為首選股。反觀恒生銀行 （00011） 及東亞銀行 （00023） ，富瑞預計......

專訪兩大國策名家 部署穩經濟大盤主題【下一頁】

5月31日：

【18：00】公用股現金流強勁，部分公用股更是業務穩健中不乏增長機遇，為不少人投資組合內的「穩膽」。花旗最新發表關於公用股的研究報告，在港股中的公用股，首選華潤電力 （00836） 、龍源電力 （00916） 及港燈 （02638） 。

花旗報告指，內地公用事業及清潔能源公司因面對經濟疲軟及投入成本上升，而導致利潤率下降，預測今年的淨利潤平均按年增長......

【16：30】港人愛「磚頭」，而本地地產股也是不少老一輩港人的熱門收息股類之一。長實集團 （01113） 執行董事趙國雄在今天的記者會上表示，現時利好本港樓市的因素未完全顯現，包括潛在通關及經濟數據改善等。他更估計，今年樓價將有約5%的上落空間。

更多關於5月份「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

記者：蕭悅潾

延伸閱讀：【通脹與中國】通脹陰霾罩股市 中金：中國下半年獨善其身

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